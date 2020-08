Ladestasjoner har ikke egne energimålere. Nå kan det komme krav

Du har kanskje lagt merke til at drivstoffpumper har et merke hvor det står at pumpen er kontrollert av Justervesenet, sammen med en dato.

Det skyldes at Justervesenet kontrollerer at pumpen faktisk leverer den mengden drivstoff du betaler for. Du skal være rimelig trygg på at om du betaler for 10 liter bensin, så får du faktisk 10 liter bensin.

Det samme gjelder andre målinger som brukes i økonomiske oppgjør, som vekten butikken bruker i kassa.

Leter du etter slik merking på en hurtiglader, må du lete lenge. Justervesenet fører ingen kontroll med at elbilladere faktisk leverer den energimengden du faktureres for.

Ikke vill vest

Det betyr ikke at det er vill vest i lademarkedet. Det er allerede et krav at målerne i ladestasjonene skal tilfredsstille noen krav, men det føres ikke noe tilsyn med elbilladere.

I prinsippet er det som for strømmåleren i sikringsskapet ditt. Justervesenet kommer ikke hjem til deg og sjekker at en kilowattime er en kilowattime. I dette tilfellet er det tilstrekkelig at produsenten garanterer at måleren oppfyller kravene i måleinstrumentsdirektivet (MID). De er samsvarsvurderte.

For hurtigladere er det i dag ikke et krav at det skal være et eget måleinstrument som måler hvor mye energi som leveres. Det kan imidlertid bli endringer på dette.

Justervesenet jobber nå med å utrede hvilke krav som kan innføres for ladestasjoner for elbiler. Foreløpig er ingen avgjørelser tatt, men det kan komme til å bli krav om samsvarsvurderte energimålere.

Regler innført i Tyskland

Bakgrunnen er at det i Tyskland nylig ble innført slik samsvarsvurdering av ladestasjoner. 1. april 2019 ble ladestasjoner tatt inn i den såkalte kalibreringsloven, hvor fakturering for lading må følge krav i loven.

Den tyske loven krever at fakturering for lading må gjøre det lett for forbrukeren å få vite hvor mange kilowattimer de har betalt for. Det ble videre kun tillatt å fakturere kunden for den energien som faktisk er levert ut av laderen.

Derfor kreves det også at dette fremkommer av fakturaen, men det er ingenting som hindrer operatøren å fakturere for andre elementer også, som minutter. Det er imidlertid ikke tillatt å kun fakturere for tid, eller kun tilby lading til en flat pris.

Tyskerne er spesielt strenge på dette området, for det er også et krav at målerne skal være samsvarsvurderte. Slike krav finnes ikke i Norge.

Men dette kan altså komme til å endre seg.

Utreder om det skal være krav i Norge

Justervesenet jobber nå med å så på hvilke krav som kan innføres, og vurderer det opp mot hva som er samfunnsmessig nyttig. Når det gjelder tilsyn er det heller ikke avklart hvilken form dette får. Det er sannsynligvis ikke aktuelt å gjøre som på bensinstasjoner, hvor det kommer en representant for Justervesenet og rent faktisk kontrollerer at du får det du betaler for.

En Hyundai Kona på en Ionity-lader. Foto: Per Erlien Dalløkken

Om det innføres krav til strømmålere i elbilladere vil det bli krav om at disse er samsvarsvurderte. Dersom kravene faller inn under europeiske direktiv betyr det at produsenten av måleinstrumentet som brukes må få det godkjent av et teknisk kontrollorgan, som er en uavhengig tredjepart.

Justervesenet har rollen som teknisk kontrollorgan for måleinstrumenter i Norge. Dersom regelverket kun blir nasjonalt, vil Justervesenet som myndighet kunne utstede nasjonale godkjenninger.

I arbeidet har Justervesenet hatt kontakt med sine kolleger i blant annet Tysklands og Sveits, som også jobber med regulering av dette området. Dette arbeidet ble satt på vent som følge av korona, forteller Thomas Framnes, informasjonssjef i Justervesenet.

Årsaken til at det jobbes med dette er ikke at det er grunnlag for å si at det er mye feilmåling på elbilladere, forklarer han.

– Men det er en usikkerhet, og vi må se nærmere på det. Det er en betydelig mengde energi som leveres fra ladestasjoner, og det øker. Så det er viktig at vi har tillit til at man får det man betaler for, sier Framnes.

Når nye krav til ladestasjoner eventuelt kan innføres er usikkert, forteller han.

– Dette er i en tidlig fase. Derfor er det akkurat nå for tidlig å si om eller når krav blir innført, eller hvilken form det vil ta, sier Framnes.

Tid og energi

På en ladestasjon betaler du i dag for kilowattimer, og ofte en tidskomponent i tillegg. Ladestasjonene fakturerer for den energimengden som leveres ut av laderne, og ikke den energien laderen bruker. En del av denne energien går tapt i varme i kraftelektronikken i stasjonen.

Kravene i Tyskland innebærer at målerne i ladestasjoner periodisk skal kalibreres for å sikre at energimengden det faktureres for er korrekt. Dette skal gjøres med måleutstyr som kan verifisere om energimåleren i laderen gir korrekte verdier.

Informasjon om antall kilowattimer man faktureres for skal være lett synlig. Enten på en skjerm, eller ved at kunden ved hjelp av en unik ID-kode skal kunne hente ut denne informasjonen for eksempel med en mobiltelefon.

Videre skal all overføring av data fra laderen om energimengden til faktureringsløsningen foregå over en sikker tilkobling, hvor de målte verdiene ikke kan manipuleres. I fakturaen skal det finnes informasjon om hvilken fysiske måler som er brukt.

Kunden skal ha tilgang til alle data om transaksjonen frem til fristen for å komme med innsigelser er opphørt.

Mange ladestasjoner oppfyller ikke kravene

Selv om kravene formelt er innført, er det fortsatt få ladestasjoner i Tyskland som faktisk innfrir kravene. Problemet er at teknologien fortsatt mangler.

For vekselstrømsladere er det ikke et problem å finne strømmålere som oppfyller kravene. Det er verre for likestrømsladere.

En utfordring for ladestasjoner er at det er få strømmålere for likestrøm som er samsvarsvurderte. Den første måleren som ble godkjent i Tyskland, var levert av sveitsiske LEM, og ble godkjent litt over en måned før lovkravene ble innført. Denne løsningen er opprinnelig utviklet for bruk på jernbanen.

Den første måleren for DC-ladere godkjent i Tyskland var klar i februar i fjor. Foto: LEM

Da kravene først ble innført, var det etter flere omganger med utsettelser på grunn av manglende teknologi som gjør det mulig å oppfylle kravene.

Slik er det fremdeles. Mange ladeoperatører har fått tillatelse til å fortsette som før. Kravet er at de legger frem en plan for når de skal ha konvertert sine ladestasjoner slik at de er i tråd med loven, skriver Handelsblatt Edison.

Situasjonen i dag er derfor at lite i praksis har skjedd i lademarkedet i Tyskland. Energimålere for likestrømsladere er ikke tilgjengelig i stor skala. Kun to ladestasjonsprodusenter tilbyr i dag utstyret som kreves, forteller en ladestasjonsoperatør til avisen.

Disse produsentene klarer ikke å dekke etterspørselen, så det har oppstått en flaskehals i markedet. Ettermontering av utstyr som gjør at eksisterende ladestasjoner oppfyller kravene går også sent.

Kan bli kostbart

Dette blir ikke billig. Når alle ladestasjoner er byttet ut eller oppgradert, har operatørene brukt store summer. Det er ikke nok å bare installere en ny strømmåler. I praksis må ladestasjonene som oppgraderes sertifiseres på nytt, påpeker operatøren E-Wald overfor Edison.

I tillegg kommer kravene om informasjon om leverte kilowattimer, og implementering av egnet back end-kommunikasjon.

Da kan vil det i mange tilfeller være nødvendig å bytte ut hele ladestasjonen, hevdes det.

Det kan koste 50.000 kroner ekstra å få levert en ny ladestasjon med tre ladeuttak for likestrøm med godkjente målere. Det er et relativt stort påslag for en ladestasjon som i utgangspunktet koster omtrent 200.000 kroner.

Disse kostnadene vil til syvende og sist overføres til brukerne, som trolig må belage seg på å betale mer for å lade elbilene sine.

– Gode kalkulasjoner er viktig

Leder for E-mobilitet i BKK, Odd Olaf Askeland, sier at det er viktig for dem som ladeoperatør at de får gode kalkulasjoner fra laderne sine, slik at kunden ikke betaler for mer strøm enn de har fått.

Han sier de vil tilpasse seg eventuelle nye krav fra Justervesenet om det kommer.

I dag er det ingen egen enhet i hurtigladerne som forteller hvor mye energi du har fått levert. Energien kalkuleres utifra strøm og spenning fra laderen, samt en tidsfaktor. Denne tidsfaktoren kan være litt forskjellig fra lader til lader, men det er en relativt høy samplingfrekvens på alle ladere.

– Laderen rapporterer forbruk basert på dette. Så viser vi tallene som kalkuleres fortløpende. Laderne sampler ofte, og bruker dette i sin endelige kalkulasjon av ladingen. Vi henter hvert minutt verdien fra laderen som vi viser kunden i appen underveis i ladesyklusen, sier Askeland.

Hurtigladere fra BKK. Foto: Marius Valle

Askeland sier at det minst gjøres slike målinger, men det er ikke formalisert noen krav utover dette.

Det du betaler for når du lader, er i utgangspunktet kun den strømmen som leveres ut av laderen. Det er varmetap i ladere, men dette er ikke kalkulert inn i energien som leveres. Tapet er imidlertid kalkulert inn i prisen. Du betaler tross alt en god del mer for strøm levert av en hurtiglader sammenlignet med det du betaler i stikkontakten hjemme.

Få godkjente målere

Om nye krav skulle innføres raskt, så er det en utfordring at det ikke er mange energimålere for likestrømsladere som er godkjente i markedet.

Hvis det innføres lignende krav som i Tyskland kan det derfor være en fordel for ladeoperatørene at vi ikke er først ute.

– Ingenting er bedre enn om noen andre har testet løsningene og fått volum på det. Da blir det kanskje ikke så fordyrende. Da kan kanskje Justervesenet sjekke hvor treffsikre systemene er, mener han.

Han sier at Justervesenet også ser på mulighet for målebrikker på printkort og andre løsninger som ville forenkle implementeringen betraktelig og dermed også redusere kostnadene med å innføre krav.