I dag sendes det ut permitteringsvarsel til 138 ansatte i Sandnes, Oslo og Tønsberg. Dette utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Dette er en vond og vanskelig situasjon for våre ansatte og deres familier. I løpet av disse fem årene har vi fått med oss mange fantastiske mennesker. Det er vondt å måtte ta disse grepene. Samtidig kjemper vi for å gi dem tilbake jobbene så snart som mulig, sier gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl.

Etter at en markedskontroll i Sverige førte til omsetningsforbud for Easees ladestasjon har det blitt full stopp for selskapet. De kutter alle utgifter de kan, og i forrige uke ble det etter et ekstraordinært styremøte også klart at de har behov for å hente inn ny kapital.

Til Teknisk Ukeblad sier Helmikstøl at denne prosessen går fremover. De skal sende ut anbudsinvitasjon til meglerhusene i dag. Neste uke vil de velge hvilket meglerhus som skal lede emisjonen.

– Vi satser på å hente inn kapital i flere runder i løpet av de neste seks månedene, sier han. Han kan ikke si hvor mye penger de trenger å hente inn i første omgang.

Ingen midlertidig forføyning

Easee mottok torsdag kveld beskjed fra den svenske forvaltningsretten i Karlstad at det ikke vil bli innvilget en midlertidig forføyning av salgsforbudet. Easee fortsetter dermed den ordinære ankeprosessen.

Easees advokater har anført at de mener det er stor sannsynlighet for at deres anke vil føre frem, og at det derfor er grunn til å sette Elsäkerhetsverkets omsetningsforbud til side frem til ankesaken er avgjort.

I avgjørelsen heter det at det ved undersøkelse av om det finnes vilkår for å ta stilling til en midlertidig forføyning, må forvaltningsretten foreta en foreløpig vurdering av utfallet. Retten må også gjøre en avveining av partenes interesser.

Retten mener at det må være svært stor grad av sannsynlighet for at kjennelsen vil bli endret dersom de skal gi en midlertidig forføyning. Med bakgrunn i det som så langt har kommet frem i saken mener retten at det ikke eksisterer tilstrekkelige grunner til å gi en midlertidig forføyning mot Elsäkerhetsverkets vedtak. Begjæringen blir derfor avvist.

Kun salgsforbud i Sverige

Salgsforbudet er kun gjeldende i Sverige og vil kun bli gjeldende i andre EU/EØS-land etter at de respektive EU-landene har iverksatt og konkludert i egne tilsynsprosesser. Det har de 90 dager på seg til å gjøre, opplyser Easee.

– Vi forbereder nå ankesaken. Å finne løsninger som trygger både selskapet og alle ansatte på kort og lang sikt er vår hovedprioritet akkurat nå, sier styreleder Rita Bach Omdal.

Feil og mangler

De ansatte ble fredag i forrige uke orientert om at det ble satt i gang en permitteringsprosess.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere.

Easee fremholder at laderne er trygge å bruke.