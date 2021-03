Laber interesse for nye leteområder i nord: – Tiden jobber mot Barentshavet

Kun syv selskaper var interessert i å søke på nye leteområder i 25. konsesjonsrunde, en nedgang fra 26 selskaper for bare to runder siden. Samtidig ble delt ut et høyt antall nye utvinningstillatelser i den forrige tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO) i januar – men kun tre av disse var i Barentshavet.