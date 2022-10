Kystvakten har sendt skip til russisk isbryter

Isbryteren har siden fredag ligget i ro i Norskehavet, ikke langt unna Norges nest største gassfelt, Ormen Lange, skriver AldriMer.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier til nettstedet at det er sannsynlig at båten har lagt seg i ro fordi det er dårligere vær lenger nord.

Skipet forlot Kaliningrad 16. oktober, ifølge nettstedet Marine Traffic.

Thomas Gjesdal, kommandørkaptein og fungerende kommunikasjonssjef, sier til VG at de generelt har god oversikt over aktivitet i våre nærområder, og at de følger nøye med.

– Når et skip ligger rolig over tid er det rutinemessig at vi undersøker hvorfor, gjerne også om de har noen problemer. Noe utover det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Gjesdal.