Havila Kystruten er ett av to selskap som seiler mellom Bergen og Kirkenes. Nå vil de ikke lenger ha elbiler, hybridbiler eller hydrogenbiler om bord.

– Avgjørelsen er tatt etter en ekstern risikoanalyse som er utført for oss. Konklusjonen i den analysen gjør at vi har besluttet å ikke ta denne type biler om bord på grunn av sikkerheten, sier Lasse A. Vangstein i Havila Kystruten til NRK.

Hovedfrykten er brann i kjøretøy som ikke går på fossilt brensel. En elbil-brann blir veldig varm, det kan være eksplosjonsfare og det vil slippes ut giftgasser, påpeker Vangstein.

– Det kan gjøre at man må evakuere skipet umiddelbart, og i verste fall kan man få et totalhavari av skipet, sier Vangstein, som understreker at skipet i hovedsak er designet for å frakte passasjerer og gods.

Hurtigruten, det andre selskapet på strekningen, opplyser til NRK at de har gjort sine egne risikovurderinger, og de vil fortsatt frakte alle typer biler.

En gjennomgang utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) har vist at fossilbiler brenner fire-fem ganger så ofte som elbiler når man tar høyde for størrelsen på bilparken.