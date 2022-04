Kystruten rammet av Ukraina-sanksjoner

I en børsmelding mandag skriver rederiet at EUs sanksjoner mot russiske selskaper og enkeltpersoner rammer GTLK som eier leasingselskapene i Irland og Hongkong. Dermed forhindres finansieringen av Havila Kystrutens skip som planlagt.

GTLK er et statlig russisk leasingselskap med kontor flere steder i verden, skriver NRK. Etter planen skal de finansiere alle de fire skipene Havila Kystruten skal sette inn mellom Bergen og Kirkenes. Så langt er ett skip satt inn i trafikk, mens et annet skip er leveringsklart. Men sanksjonene mot Russland på grunn av invasjonen i Ukraina har rammet Havila med full tyngde.

– Havila Kystruten legger til grunn at sanksjonene forhindrer GTLK i å gjennomføre finansieringen av selskapets skip, skriver Havila i børsmeldingen.

– Selskapet er i konkrete drøftelser for å finne løsning for levering av Havila Castor fra Tersan-verftet snarest mulig, og samtidig en løsning for de to siste skipene under bygging. Selskapet vil komme tilbake med mer informasjon så snart situasjonen er mer avklart, står det videre i meldingen.

Havila Kystruten har finansiert sitt byggeprogram til flere milliarder kroner gjennom en leie- og lånefinansieringsavtale GTLK. Avtalen innebærer at GTLK eier skipene, og leier dem tilbake til Havila Kystruten til en avtalt pris de neste ti årene. Kontrakten med GTLK er livsgrunnlaget til det norske rederiet.

(©NTB)