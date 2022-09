Kvikksølvsyklusen i Arktis er dårlig nytt for mennesker og isbjørn

Tidligere undersøkte ikke forskerne det som skjer i Arktis under mørketida fordi det er for vanskelige arbeidsforhold. Men det siste tiåret har forskere våget seg ut i dette miljøet og har kommet opp med overraskende funn. Norges isbryter «Kronprins Haakon» har siden 2017 vært et viktig redskap i forskningen.

Foto: Robin Hjertenes/Gemini