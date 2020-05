Kutter NOx-utslipp som tilsvarer 400.000 dieselbiler

– Siden 2013 har vi bygget om to nye ovner på Elkem Salten og en på Elkem Thamshavn utenfor Orkanger. Og nå åpner vi denne ved Elkem Bremanger. På den første ovnen vi satte i gang, i Salten, har vi redusert NOx-utslippene med cirka 500 tonn i året. Det er snakk om tilvarende kutt i utslippene på de andre ovnene vi har oppgradert. Utslippene skal videre ned, men utviklingen tar tid, sier konserndirektør Håvard Moe i Elkem Technology.

I forbindelse med åpningen av ovn 5 ved Elkem Bremanger 10. mars opererer selskapet med at oppgraderingen øker anleggets kostnadseffektivitet og reduserer NOx-utslipp med opptil 50 prosent – tilsvarende å fjerne rundt 100.000 dieselbiler fra veiene.

Det er investert cirka 250 millioner kroner i oppgraderingen, der det norske NOx-fondet har støttet med 90 millioner kroner. Dette er et offentlig fond, bygget opp av industri som forurenser med tanke på å finne løsninger som kutter utslipp.

Egenutviklet

Håvard Moe i Elkem sier teknologien som benyttes til NOx-reduksjon på silisiumovner er noe av den samme som offshoreindustrien har benyttet seg av. Men det er ikke en teknologioverføring fra offshorenæringen det er snakk om her. Elkems egne ingeniører har utviklet løsningene.

Ifølge Moe kommer NOx-kuttene mye av forbedrede styresystemer og design, noe som gjør at de klarer å forhindre NOx-dannelsen i silisiumproduksjonen og på denne måten slippe ut minst mulig NOx. Silisium blir skapt i en kjemisk reaksjon der kvarts, trekull, kull og treflis brenner i en ovn med opp til 2000 grader varme. I prosessen skapes også NOx og C0 2 .

Her ser vi hvordan flytende silisium renner ned som følge av ekstrem varme i ovn 5. Det blir støpt i plater og siden bearbeidet i ulik pulverform. Foto: JØRN-ARNE TOMASGARD

– Når vi tar bedre kontroll på hvordan gass dannes, medfører det reduserte NOx-utslipp. Vi kan styre forbrenningen slik at ovnen forbrenner det den skal med minst mulig NOx-dannelse, forklarer Moe.

– I den utviklingsprosessen vi har vært i nå, har vi kuttet mest i NOx og i støvutslipp som gjør at arbeidsmiljøet lokalt rundt ovnen blir bedre. Vi har ikke klart å kutte like mye i CO 2 , men dette jobber vi hardt med videre.

Industri-samarbeid

NOx-kuttene kommer som følge av et 20-årig samarbeid i den norske ferrolegeringsindustrien, blant annet sammen med Sintef, NTNU og Forskningsrådet.

– Det er ikke bare Elkem som gjør dette nå. Utviklingen kommer som følge av et 20-årig samarbeid i Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) der også Sintef og NTNU er involvert. Så langt er den største effekten av dette utviklingsarbeidet reduksjon i NOx- og støvutslipp. Det er produsenter av silisium og mangan som kan ta disse løsningene i bruk.

Moe mener Elkem er verdensledende på å drifte store silisiumovner effektivt kombinert med energigjenvinning, og at det er nødvendig med grønnere løsninger.

Komponent i miljøprodukter

Ifølge verkssjef ved Elkem Bremanger Arne Werge-Olsen er det silisium fra Elkem i halvparten av alle verdens elbiler. Og det skal være tre gram av produktet silgrain fra Elkem Bremanger i de fleste av verdens smarttelefoner. Det er også innslag av silisiumprodukt fra verket i andre lavkarbonløsninger i forbindelse med fornybar energi, for eksempel vindmøller og solceller. Bedriften er i tillegg i gang med et prosjekt der de benytter hydrogen, som er et overskuddsprodukt i silisiumprosessen, videre til drivstoff innen transport. Den elektriske energitilførselen til de fleste av ovnene til Elkem kommer fra fornybar vannkraft.

Fremstilling av silisium Teknisk fremstilles silisium i kompakt form ved å redusere kvarts med kull (karbon) ved 1700 °C: SiO 2 + 2C = Si + 2CO. Blir det brukt overskudd av karbon, dannes silisiumkarbid, SiC. Kilde: Store norske leksikon

Teknologidirektør Moe i Elkem sier de nå jobber med et klimaregnskap som vurderer forholdet mellom utslippene og bidragene produktene de produserer gir til miljøvennlige produkter.

– Det er noe vi jobber med, uten at vi har resultatene klare. Det er viktig å synliggjøre hele bildet med tanke på at vi bidrar til miljøvennlige produkter.

– Dette er teknologi verden vil kunne ha nytte av for å redusere utslipp. Er det noe dere vil dele med andre?

– Det er absolutt aktuelt. Men det er noe vi har brukt store ressurser på å utvikle, så vi føler vi også må ha noe igjen for det.

Minister-ros

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpnet nye ovn 5. Han roser utviklingen, til tross for at det fortsatt er store utslipp fra denne type industri.

– Det er slike tiltak som gjør at Norge skal komme ut som vinnere i det grønne skiftet, sier han.

– Det enkleste for å kutte klimautslipp ville være å legge ned norske industribedrifter. Men det er ingen løsning. Bedriftene gir gode arbeidsplasser, og produktene de leverer er med på å gi oss nyttige produkt. Derfor skal vi gjøre produksjonen renere og mer bærekraftig, tiltak som gjør at Norge blir en vinner i det grønne skiftet. Elkem gjør en stor jobb med omstilling til mer bærekraftig produksjon, og det offentlige bidrar gjennom bevilgninger. Det er et samspill. Jeg er glad for å komme til et sted der man tjener penger, ikke bare bruker penger, sa Rotevatn i talen sin i forbindelse med åpningen.

Cirka 200 personer har sitt daglige arbeid hos hjørnestensbedriften i Svelgen.

– Må kutte videre

Internasjonal lovgivning krever kutt i klimautslipp i tråd med Parisavtalen og bærekraftmålene til FN.

– Men når man med dette grepet kutter 50 prosent av NOx-utslippene og det tilsvarer 100.000 dieselbiler, forteller det at det også er store utslipp igjen. Må vi akseptere at denne type industri har en viss mengde utslipp, Rotevatn?

– Nå skal vi først og fremst glede oss over at vi har klart å kutte store utslipp. Så skal vi ikke glemme at norske industribedrifter har utslipp, og at vi må jobbe videre med teknologiutvikling slik at vi kan få ned utslippene ytterligere. Det er et klart mål for denne regjeringen.

– Elkem bidra med verdifulle leveranser til produkt som bare vil bli viktigere i årene som kommer. Så er det slik at det i prosessen er noen uønskede virkninger, som utslipp av NOx. Når man kutter utslipp tilsvarende 100.000 dieselbiler, sier det noe om hvor store utslippene var i utgangspunktet, og det sier også noe om hvor mye det var mulig å kutte. Vi har store NOx-utslipp i Norge, og det er nødvendig å ta grep. Dette er et viktig enkelttiltak som har stor betydning langt utover Elkem Bremanger.

Verkssjef Arne Werge-Olsen tror det blir avgjørende for Elkem å produsere silisium mer klimavennlig i fremtiden.

– Å ha et grønnere fotavtrykk fra verket er avgjørende for framtidig produksjon. Oppgraderingen øker også produksjonskapasiteten. I tillegg er jeg veldig glad for at dette bedrer arbeidsmiljøet rundt ovnen, sier verkssjefen.

Han tror ovnen kan være operativ i 20 år fremover.

– Vi jobber kontinuerlig videre med å kutte utslipp, og ser etter ny teknologi som kan hjelpe oss til å drive så bærekraftig og kostnadseffektivt som mulig.