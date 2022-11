I månedsskiftet november-desember får entreprenørene mulighet til å levere tilbud om å bygge et kontorbygg som blir svært annerledes enn de er vant til. Bygget får ikke et eneste tradisjonelt hulldekke. I stedet kommer et nytt produkt designet og utviklet av Snøhetta, kalt E-slab. Det kan best beskrives som et korrugert dekke. Det gir åpne kanaler både i gulvet og i himlingen. De kanalene skal brukes til alle tekniske føringer. Strøm blir tilgjengelig til taklysene, og i gulvet legges datakabler, strøm til kontorutstyret samt ventilasjon. Behovet for rør reduseres kraftig.