Kunstig intelligens vil redde den norske kraftbransjen

Selv om kunstig intelligens er på alles lepper, må vi ikke glemme at dette handler om mye mer enn ChatGPT og imponerende portrettbilder. Transformasjonen av industrien vil kreve at kraftbransjen tar i bruk kunstig intelligens for å kunne navigere seg trygt og sikkert inn i fremtiden ved å optimalisere IT-driften.

Det innebærer at industrielle infrastrukturer må oppgraderes, oppdateres og integreres med den øvrige IT-infrastrukturen for å imøtekomme krav om økt kapasitet, forbedret sikkerhet og garantert oppetid. Den transformasjonen vil ikke bli vellykket uten omfattende bruk kunstig intelligens, og det langt utover hva tjenester som ChatGPT brukes til i dag.

Krever ny tilnærming

Gunnar Florus er administrerende direktør i AIMS. Foto: Privat

Manglende tilgang på IT-ekspertise, cyberangrep som vokser i både volum, omfang og kompleksitet og en stadig større angrepsoverflate som følge av den hybride arbeidshverdagen vil kreve en ny tilnærming til hvordan samfunnet digitaliseres.

Alternativet kan være et kaos som i verste fall kan få katastrofale konsekvenser for både liv og næringsliv. For kraftbransjen vil kunstig intelligens til IT-drift, også kjent som AIOps, være akkurat den utstrakte hånden som skal til for å transformere kraftbransjen inn i fremtiden.

Verdens ledende rådgivningsselskap innen IT, Gartner, estimerer at AIOps vil bli den nye standarden for IT-drift.

Vil bli ny standard

Gartner er helt sikker på at AIOps er det som skal til for at blant annet kraftselskapene skal klare å overvåke og analysere kritiske data, slik at eventuelle utfordringer og unormaliteter blir identifisert og løst før de får anledning til å bli kritiske og skadelige.

Selskapet forventer at markedsstørrelsen globalt innen AIOps vil vokse årlig med 19 prosent og ende opp på 2,1 milliarder dollar i 2025. Gevinstene ved å ta i bruk AIOps er mange. Blant annet vil det bli mulig å forutse vedlikeholdsbehov, noe som vil føre til en kraftig reduksjon i driftskostnadene, kombinert med forbedret sikkerhet og en effektiv måte å møte den økte kompetansemangelen innen IT på.

Må tette kompetansegap

For å mestre overgangen er det avgjørende at energibransjen kommer raskt i gang med å få på plass en helhetlig plan for hvordan AIOps skal implementeres i organisasjonen. En slik plan bør inkludere en grundig kartlegging av eksisterende IT-infrastruktur og prosesser, i tillegg til en evaluering av hvilke AIOps-teknologier som vil være mest relevante og effektive, i tillegg til hvilke kompetansegap som må tettes for å komme i mål.

Mangler nødvendig kompetanse, bør man samarbeide med aktuelle eksperter og leverandører som kan veilede, implementere, drifte og drive kompetanseoverføring gjennom hele implementeringsprosessen.

Som i mange andre tilfeller, er det også her viktig at arbeidet påbegynnes snarest mulig for å sikre fremtidens konkurransedyktige posisjon og vekstmulighetene som ligger foran oss. Det er med andre ord ikke for tidlig å sette i gang nå.