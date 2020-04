Kunstig intelligens oversatte hjerneaktivitet til tekst med en feilmargin på 3 prosent

Å kunne lese andres tanker er en gammel drøm, og nå ser vitenskapen ut til å ha kommet enda et stykke på vei mot målet. For eksempel presenterte French Nextmind i fjor en enhet som lar brukeren endre tv-kanal og tekstmelding med tankekraft.

Nå hevder forskere ved University of California, San Francisco, at de har tatt et viktig skritt mot å faktisk oversette en persons tenkte ord til tekst.

Genererte setninger

Studien deres, publisert i Nature Neuroscience, er basert på fire deltakere som alle hadde en type hjerneimplantat designet for å overvåke epileptiske anfall. De måtte først bruke stemmen til å uttale 50 forskjellige setninger gjentatte ganger, samtidig som en bildeskanner gjennomgikk hjerneaktiviteten deres.

Dataene fra skanneren ble deretter matet gjennom en maskinlæringsalgoritme. Kunstig intelligens forvandlet hjerneaktiviteten til tall som deretter ble sammenlignet med lydopptakene, og etter at prosessen var gjentatt flere ganger, begynte systemet å generere setninger som var skrevet på engelsk. Det melder Technology.

Leser ikke tanker

Resultatet var imponerende. Feilmarginen mot hva forsøkspersonene faktisk sa var så lav som 3 prosent i gjennomsnitt. Dette kan sammenlignes med en profesjonell transkribent som i gjennomsnitt oppnår en feilmargin på 5 prosent. Det er også betydelig forbedrede tall mot de svake resultatene som er oppnådd tidligere på forskningsområdet.

Men å tolke annet enn setningene som faktisk ble brukt, gikk ikke særlig bra for algoritmen. Det de har lyktes med, virker å være å registrere hjerneaktiviteten som er knyttet til tale, snarere enn å tolke tankene.

Denne saken ble først publisert på nyteknik.se