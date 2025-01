Kunstig intelligens kommer til å gjøre hydrogen tryggere

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Mange er redd for hydrogen. Uten grunn. Hydrogen er like trygg som annen energi, så lenge den brukes på rett måte.

Mange er også skeptiske til kunstig intelligens (KI) og føler at teknologien ikke er til å stole på. Det kan man riktignok ikke helt ennå heller, men det er neppe lenge til kunstig intelligens vil bidra til å gjøre hydrogen enda tryggere å bruke enn det allerede er i dag.

Vi har forsket på KI og hydrogensikkerhet i omkring fem år. Og selv om det fortsatt er en del usikkerheter er det ingen tvil om at kunstig intelligens kommer til å bli en viktig ressurs for å ivareta trygg hydrogenbruk.

Man kan forstå at det finnes en skepsis til det ukjente. Derfor er det verdt å presisere at KI ikke er en robot med egen bevissthet, men et avansert verktøy som programmeres slik vi vil. Og til tross for en rivende utvikling innen KI i det siste, så vil man selvfølgelig være forsiktig med å benytte teknologien før man vet at det er trygt å bruke den.

Rita Bouman, førsteamanuensis innen energi og rettferdighet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Nicola Paltrinieri, professor innen hydrogensikkerhet ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Kan misforstå prioriteringer

Hovedutfordringen med KI som et verktøy innen hydrogensikkerhet er at den kan misforstå prioriteringer. Et eksempel på dette er at menneskelig sikkerhet naturlignok alltid settes først mens produktivitet og profitt kommer litt lenger ned på lista. Slik ståa er i dag kan KI blande dette og prioritere produktivitet og profitt foran menneskelig sikkerhet.

Dette er et generelt problem med KI kjent fra Chat GPT og andre språkmodeller: Hvis den ikke vet svaret, så finner den bare på. Her mangler det fremdeles en del kunnskap før vi kan ta i bruk KI i forbindelse med hydrogensikkerhet, men dette holder vi på å finne løsninger på i dag. Og vi vil selvfølgelig ikke ta i bruk kunstig intelligens før man er helt sikker på at dette ikke kan bli et problem.

Dette ligger også i grunnen for all forskning. Vi må luke bort alt som ikke stemmer.

Tre metoder for økt sikkerhet

Og det er ikke én forsker som skal finne ut av alt dette alene, men en hel forskerstand med ekspertise på både KI og hydrogensikkerhet.

Dessuten er det viktig å nevne at KI kommer til å bli benyttet som et verktøy. Et verktøy med begrensninger som ikke tar beslutninger på egenhånd. Vi kan bruke det til å samle informasjon, men det er vi som må ta avgjørelsene.

Her er tre måter man kan benytte KI for å øke hydrogensikkerheten:

Alarmhåndtering: Kan fjerne støy og falske varsler slik at man kan konsentrere seg om reelle trusler. Utføre risikofylte inspeksjoner på høyrisikokomponenter. Analyse av tidligere ulykker: Hjelpe å forutse mønstre og grunnlegende årsaker til feil.

Benyttes ikke i dag

KI gjør det lettere å samle nyttig kunnskap. Den gjør det enklere å se hva som kan gå galt, men også hva som lar seg gjøre. På den måten kan dette verktøyet gjøre hydrogenbruken mer effektiv. Dermed vil vi kaste bort mindre tid og ressurser. Dette vil igjen føre til at det blir rimeligere å bruke hydrogen. Som vil komme alle til gode.

En annen fordel er at et verktøy med kunstig intelligens alltid vil gjøre jobben sin mens man aldri vil kunne forsikre seg mot menneskelig svikt.

I dag benytter ikke industrien KI til hydrogensikkerhet, men vi er ikke i tvil om at det vil gjøre sikkerhetsjobben enklere i framtiden. I tillegg vil KI bli en viktig bidragsyter til utviklingen av nye måter å bruke hydrogen.

Potensialet er med andre ord enormt. Dette er en mulighet vi ikke kan la passere.