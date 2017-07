– Kunstig intelligens er altomfattende

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?

– For Kongsberg Digital har det siste året vært både spennende og lærerikt. Vi har fått en rekke nye dyktige kollegaer, rundt 50 personer, med tung kompetanse innen kunstig intelligens, maskinlæring, dataanalyse, sikkerhet med mer. Vi har lansert vår plattform Kognifai for industriell digitalisering – et åpent økosystem for kunder og partnere - og utviklet en rekke spennende løsninger og tjenester basert på prediktive og preskriptive avanserte analysemetoder. Vi har også investert i eSmart Systems som er et digital født selskap med fokus på kunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyse innen kraftbransjen. Det har vært et begivenhetsrikt år.