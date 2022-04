I 2020 ble det, i Norge, brukt 92.200 m3 krysslimt massivtre, bruken vil nå 300.000 m3 innen 2030. Det går frem av en analyse laget av Trebruk. En forutsetning for at bruken mer enn tredobles er at Teknisk forskrift, veiledninger og tekniske godkjenninger med preaksepterte løsninger må være tilpasset bruk av KL-tre. Det er ikke tilfelle i dag, skriver Trebruk.