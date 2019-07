«Kronprins Haakon» måtte avbryte tokt: Løse bolter førte til oljelekkasje

I forrige uke meldte Havforskningsinstituttet (HI) at deres toppmoderne forskningsskip måtte avbryte et tokt etter møte med isen nord for Svalbard.

Under isbryting oppsto det en lekkasje i en pakning i propellhuset på babord side. Nå har HI funnet årsaken.

I en melding skriver det var løse bolter i akseltetningen til propellhuset som førte til lekkasjen.

«Det var dette som førte til at toktet i Polhavet måtte avbrytes. Boltene er nå skrudd fast og sikret – det samme gjelder boltene på styrbord akseltetning», skriver HI.

– Fartøyet går sannsynligvis til Tromsø i løpet av torsdag for bunkring og så videre til Longyearbyen for å gjenoppta toktvirksomhet, uttaler rederisjef Per Nieuwejaar i en melding.

Skipet har nå vært til reparasjon på verkstedet i Harstad i en uke.

Nieuwejaar beskriver tetningen mellom propellhuset og skroget som et sett med metallringer med pakninger på en foring. Alle boltene som holder tetningen sammen var løsnet slik at det oppstod lekkasje.

Avviser at isforholdene var for vanskelige

– Nødvendige deler er skiftet og boltene er sikret ytterligere med «lock tight» i henhold til anbefaling fra produsent. «Lock tight» er en slags sement som skal hindre boltene i å skru seg ut. Forøvrig er det ingen synlige tegn til skader på noen deler inne i propellhuset, uttaler Nieuwejaar i pressemeldingen.

Det spesialbygde skipet hadde med seg 36 forskere og teknikere fra ulike institusjoner da det måtte snu.

Onsdag forrige uke opplyste NRK og Klassekampen at det hopet seg opp med is i propellene, og at en av motorene måtte ut av bruk. Det stemmer ikke, ifølge avdelingsdirektør Per Wilhelm Nieuwejaar.

Han avviser at skipet ble utsatt for isforhold det ikke er dimensjonert for.

«Kronprins Haakon» skal kunne gå med tre knops fart gjennom en meter tykk is med 20 centimeter snø på toppen. Det skal også kunne ta seg gjennom en god del tykkere is i lavere fart.

Boltene som holder tetningen sammen var løsnet slik at det oppstod lekkasje, men nå er alle boltene skrudd fast og sikret, skriver HI. Foto: Morten Eskedal/HI

Ifølge HI skal forskningsskipet ankomme Longyearbyen 4. eller 5. august, hvis alt går etter planen, og da gjenoppta den planlagte toktvirksomheten. Toktet som ifølge planen skal starte 4. august er i regi av samarbeidsprosjektet «Arven etter Nansen» hvor Polarinstituttet, UiT og Havforskningen er med.

1,4 milliarder kroner

Opprinnelig skulle skipet vært ferdig i 2015, men det ble ikke ferdigstilt før sommeren 2016 av det italienske verftet Fincantieri. Byggekontrakten hadde en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Designet er det Rolls-Royce som står for, mens ferdigstillelsen av skipet var det Vard Langsten som utførte.

Skipet er 100 meter langt, 21 meter bredt og har køyeplass til 55. Det er 12 laboratorier om bord.

«Kronprins Haakon» har et diesel-elektrisk fremdriftssystem, med to ganger 4100 ekW/720 rpm dieselgeneratorer, to ganger 2750 ekW/720 rpm dieselgeneratorer og én ganger én megawatt LNG-drevet generatorsett.

Skipet har to ganger fem MW azimuth-propeller og to baugthrustere, én på 900 og én på 1400 KW.

Hastigheten kommer opp i 10 til 12 knop.

Skipet skal kunne seile 15.000 nautiske mil, det vil si fra Norge til Antarktis og tilbake, uten etterforsyninger.

Det skal ha en trekkraft som kan måle seg med mange offshore spesialfartøy for ankerhåndtering (AHTS) - ifølge kontrakten en bollard pull på hele 158 tonn.

TU var med om bord i desember, like før skipet la ut på tokt.