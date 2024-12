Krig skaper vekst for våpenprodusentene

Ifølge det svenske fredsinstituttet Sipri solgte verdens 100 største våpenselskaper militære tjenester og våpen for 632 milliarder dollar i 2023. Det er særlig selskaper i Russland og Midtøsten som øker salget. Totalsummen tilsvarer tett oppunder 7000 milliarder kroner med dagens kurs. Det er omtrent tre og en halv ganger de anslåtte kostnadene i neste års statsbudsjett.

Fjorårets opptur kom etter en nedgang i 2022, da mange våpenprodusenter slet med å dekke den økte etterspørselen. Men i 2023 klarte altså mange av dem å økte produksjonen, skriver Sipri i sin årlige rapport , som kom natt til mandag.

Ett tegn på fremgangen er at alle de 100 selskapene i fjor endte med en omsetning på over en milliard dollar. Det har ikke skjedd før.

– Det var en betydelig vekst i våpensalget i 2023, og den fortsetter trolig i 2024, sier Sipri-forsker Lorenzo Scarazzato.

– Salget fra de 100 største selskapene reflekter likevel ikke hele etterspørselen, og mange selskaper har startet rekrutteringskampanjer, noe som antyder at de ser optimistisk på salget i fremtiden, legger han til.

Små selskaper svarer raskest

Ifølge Sipri har mindre produsenter vært mer effektive i å møte den økte etterspørselen knyttet til krigene i Ukraina og Gaza, spenningen i Øst-Asia og gjenopprustingen i andre regioner, sier instituttet.

– Mange av dem spesialiserer seg i enten én komponent eller bygger systemer som krever et sett med leverandørkjeder, noe som gjør at de kan reagere raskere, sier direktør Nan Tian ved Sipris program for militært forbruk og våpenproduksjon.

USA står fortsatt for halvparten av verdens våpensalg. 41 av de 100 selskapene på listen er amerikanske, og de økte sin omsetning med 2,5 prosent i fjor. Riktignok falt salget for de to største selskapene – Lockheed Martin og RTX – med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent.

Tian påpeker at slike gigantselskaper ofte støtter seg på mer komplekse leverandørkjeder som gjør dem mer sårbare for forsyningsproblemer.

Sterk Kongsberg-vekst i ujevnt Europa

I Europa, der 27 av selskapene på listen ligger, var veksten i gjennomsnitt på beskjedne 0,2 prosent. Ifølge Sipri jobbet mange av de europeiske leverandørene fortsatt med å fylle eldre kontrakter, og inntektene gjenspeiler dermed ikke de nyeste ordrene.

– Samtidig hadde flere av dem betydelig vekst, knyttet til krigen i Ukraina, særlig til leveranser av ammunisjon, artikler, luft- og landforsvar, påpeker Sipri.

Kongsberg Gruppen er det eneste norske selskapet på listen. De økte våpensalget med 27 prosent til 1,5 milliarder dollar, ifølge Sipri. Selskapet gikk opp fra 85. til 80. plass på listen. Sipri sier gruppens våpensalg utgjør 39 prosent av den samlede omsetningen på 3,84 milliarder dollar.

Tallene for Russland er ufullstendige, men viser tydelig at landets økonomi i større grad rettes inn mot krigen. De to russiske selskapene på listen økte sin omsetning med hele 40 prosent, i hovedsak takket være en økning på 49 prosent for det statseide konglomeratet Rostec, ifølge rapporten.

Svak kinesisk vekst

Sammen med krigen i Ukraina bidro starten på Gazakrigen til vekst for våpenprodusentene i Midtøsten, som i gjennomsnitt økte salget med 18 prosent. De tre israelske selskapene på Sipris liste satte omsetningsrekord med 13,6 milliarder dollar, en oppgang på 15 prosent.

Den tyrkiske droneprodusenten Baykar gjorde et hopp med en vekst på 24 prosent.

De sørkoreanske og japanske selskapene på listen hadde en omsetningsvekst på henholdsvis 39 og 35 prosent, mens de kinesiske måtte nøye seg med beskjedne 0,7 prosent.