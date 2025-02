Aker BP tjente to milliarder dollar i fjerde kvartal i 2024

Oljeselskapet Aker BP fikk et driftsresultat på 2,05 milliarder dollar i årets siste kvartal i fjor. Analytikere hadde ventet seg et resultat på to milliarder dollar, ifølge Bloomberg, skriver Dagens Næringsliv. Kvartalsresultatet tilsvarer rundt 23 milliarder norske kroner.

I tilsvarende periode i fjor hadde selskapet et driftsresultat på 2,15 milliarder dollar, eller rundt 24 milliarder kroner.

Tidligere i januar viste en oppdatering at selskapet produserte 415.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2024, opp fra 414.700 fat om dagen i tredje kvartal, skriver E24.

I 2025 venter selskapet at produksjonen vil ligge på 390.000 og 420.000 millioner fat per dag, ifølge dagens rapport.

– Vi har en klar og tydelig vei for å opprettholde en produksjon på over en halv million fat per dag etter 2030, og ambisjoner om videre vekst, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i en børsmelding.

Selskapet tjente 74,1 dollar fatet for oljen i fjerde kvartal, ned fra 80,3 dollar fatet i tredje kvartal.

Kjell Inge Røkkes selskap melder samtidig at de vil øke det kvartalsvise utbyttet til 0,63 dollar per aksje, opp fra 0,60 dollar i 2024. Det tilsvarer totalt 391,6 millioner dollar i kvartalsvise utbytter. For hele året økes utbyttet fra 2,4 dollar per aksje i 2024 til 2,52 dollar per aksje i år.