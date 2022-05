Krever 100 milliarder til fornybart-fond

De krever at regjeringen får fart på havvindsatsingen og sørger for mer produksjon av gass til Europa. De økte gassinntektene kan brukes til et fond på 100 milliarder. Fra venstre Ove Hagesæther, GCE Ocean Technology, Tom Fidjeland i GCE NODE og Preben Strøm i Energy Valley.

(Foto: Tormod Haugstad)