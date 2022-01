– Vi slipper forbi vann både i Sokna- og Svorkmo-kraftverket. Vi har forberedt oss i en uke, og vi har kjørt noen av de øverste kraftverkene for fullt for å lage plass i magasinene. Nå prøver vi å redusere kjøringen for å hindre for mye vann nedover i elva, sier Stig Tore Laugen i Trønderenergi.