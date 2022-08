Forrige uke var ukeprisen på Sørvestlandet (NO2) rekordhøy, kommer det fram av NVEs kraftsituasjonsrapport fra uke 30. Den endte på 322 øre/kWh, en økning på 5 prosent fra uka før.

Samtidig var ukeproduksjonen av regulerbar vannkraft den laveste hittil i år, noe som har ført til mindre eksport og mer import enn vanlig for årstiden. Sør-Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO3) hadde i uke 30 en nettoimport på 61 GWh – en nedgang på 263 GWh fra uka før.

Kraftproduksjonen på Sørvestlandet var på 600 GWh i uke 29 – i uke 30 falt den til 411 GWh, en nedgang på 32 prosent.

– Nedgang i regulerbar vannkraftproduksjon kan tyde på at vannkraftprodusentene sparer på vannet og verdsetter det høyt, skriver NVE i ukesrapporten.

NVE: – Ikke uvanlig

Rådgiver i NVE, Ingvild Vestre Sem, forteller at endringer på 32 prosent ikke nødvendigvis er uvanlige i seg selv.

– Produksjonen av regulerbar vannkraft ligger lavt i forhold til årstiden, til tross for at det var høye priser mot slutten av forrige uke, sier hun.

Hun presiserer at det er den regulerbare vannkraften kraftprodusentene kan gjøre noe med.

– Ikke all vannkraft kan lagres over lang tid. Noen kraftverk er rene elvekraftverk, mens andre har små magasiner som begrenser hvor mye som kan lagres frem til vinteren.

Hun sier at NVE legger merke til at kraftproduksjonen er lav selv om det er høye priser, og legger til at det på generell basis er slik at produsentene sparer mer på vannet hvis de øker vannverdiene, altså prisen de er villige til å selge kraften for.

– Jo høyere produsentene setter vannverdien, desto høyere vil strømprisen bli, likt alt annet. Da vil produsentene spare mer på vannet og tilføre et mindre tilbud i markedet, noe som vil bidra til å presse prisene oppover.

Prissetter store magasiner høyt

Pressetalsperson Knut Fjerdingstad i Statkraft sier at de med vilje holder igjen kraftproduksjonen fra de store magasinene.

– Statkraft har gjennom våren og sommeren satt en spesielt høy pris på vannet i magasiner med stor lagringsevne, sier han.

Fjerdingstad forteller at den høye vannverdien Statkraft har gitt flere av sine magasiner i Sør-Norge har resultert i «netto null» produksjon fra de store magasinene.

– Vårt mål er å alltid kunne produsere når det er etterspørsel i markedet. Vi mener det er tilstrekkelig for å dekke behov og etterspørsel dersom det blir en tørr høst og vinter i denne delen av landet, sier han.

Fyllingsgrad

Fyllingsgraden økte med 1,3 prosent til 66,5 prosent på landsbasis i forrige uke. I uke 30 i 2021 var magasinene 69,5 prosent fulle på landsbasis. Det er likevel et stykke under medianen – som ligger på 74,9 prosent for årstiden.

Avviket mellom fyllingsgraden på landsbasis og medianen for de siste 20 årene har redusert seg over sommeren. I uke 19 var dette avviket 14,2 prosent, mot 5,4 prosent forrige uke.

I Sørvest-Norge er fremdeles dette avviket stort – 25,1 prosent var det sist uke.