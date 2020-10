Kraftig resultatfall for Equinor i tredje kvartal

Equinor hadde et justert driftsresultat på 0,78 milliarder dollar i tredje kvartal, ned fra 2,59 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

– Våre finansielle resultater er preget av svake priser ettersom regioner i hele verden fremdeles er hardt påvirket av pandemien. Vi ser resultatene av vår kraftfulle respons på uro i markedet, med betydelige kostnadsforbedringer og streng finansiell disiplin, sier avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

– Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til den framtidige prisutviklingen for råvarer, noe som understreker viktigheten av styrket konkurranseevne og finansiell robusthet, legger han til.

Nedskrivinger på 27 mrd.

Nedgangen var ventet, og på forhånd var det også spådd at det ville bli nedskrivninger i milliardklassen for Equinor i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalsresultatet torsdag. De ble på 27 milliarder kroner.

På godt norsk betyr det at selskapet har evaluert verdiene sine og satt en lavere verdi på dem enn før, delvis basert på prognoser for forventet olje- og gasspris i framtiden, der Equinor har forventet en svært høy pris sammenlignet med andre i bransjen.

Eldar Sætres siste kvartalsresultat som konsernsjef i Equinor kunne helt klart vært bedre. Oljeprisen ligger nå rundt 20 dollar lavere per fat enn på samme tid i fjor, og ved børsslutt onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 38,94 dollar fatet.