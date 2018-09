Kraftig prisfall på strømbørsen. Men det merkes trolig lite på strømregningen

Strømprisen på kraftbørsen har falt fra nesten 60 øre per kilowattime til under 30 øre. Men det kommer trolig ikke til vises på strømregningen.

Voldsomt og hyppig regnvær er grunnen til at prisene har falt de siste dagene. Men det er ventet at prisene vil stige igjen snart, og dermed blir spareeffekten noe begrenset, ifølge NRK.

– Den prisnedgangen man har sett er litt midlertidig, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight til kanalen.

Høsten er her: Strømprisene synker kraftig

Neppe store utslag

I tillegg gir lave priser på kraftmarkedene ikke nødvendigvis store utslag på strømregningen.

– For forbrukerne er det i tillegg til spotprisen en stor del avgifter og nettleie. Hvordan strømregningen ser ut, varierer jo da ikke fullt så mye, sier administrerende direktør Oluf Ulset i Energi Norge, kraftselskapenes bransjeorganisasjon.

Prisnedgangen er for øvrig ventet å snu – og til vinteren kan prisene gå til værs igjen. Lilleholt i Wattsight tror vi kan få en sluttpris for kundene på opp mot 1,5 kroner per kilowattime.

Mot ny, norsk rekord: Skyhøye strømpriser demper ikke strømforbruket

Trolig høy strømpris i vinter

– Jeg tror fortsatt at vinteren kan bli høyere priset enn fjoråret. Samtidig er kull og gass og disse CO2-markedene såpass høye, at dersom vi blir avhengige av import – som man ofte kan være på en kald vinterdag – så må disse prisene bli ekstremt høye, sier han.

Lilleholt påpeker også at det først og fremst er på vinteren at kundene merker effekten av prisnivået.

– Vi må huske at høye priser i sommer nesten ikke har slått ut på strømregningen. Det er først når vi kommer med høyt forbruk på vinteren at vi kommer på et høyt prisnivå, sier han til NRK.