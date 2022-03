Kraftig oljeprishopp – opp nesten 9 prosent

Prisen på nordsjøolje skjøt i været etter at markedet åpnet mandag. En halvtime etter åpning hadde den steget med nesten 9 prosent til nesten 129 dollar fatet.

På toppen like etter åpning var prisen 139 dollar fatet, en stigning på 18 prosent, ifølge Bloomberg.

Prisøkningen kom etter en økning på 21 prosent i forrige uke. Ifølge BBC er det den høyeste oljeprisen siden juli 2008.

Også prisen på amerikansk WTI-olje steg med rundt 10 prosent, og toppet seg på nesten 128 dollar per fat. CNBC skriver at det er den høyeste prisen på WTI-olja på 13 år.

Oljeprisen har morgenen og formiddagen mandag stabilisert seg på like rundt og i underkant av 130 dollar fatet.

Diskusjoner om handelsforbud

Av Bloomberg knyttes prisstigningen til diskusjoner mellom USA og allierte om et mulig handelsforbud for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi snakker nå med våre europeiske partnere og allierte om å på en koordinert måte se på mulighetene for å forby import av russisk olje, sa USAs utenriksminister Antony Blinken til CNN søndag.

Samtalene handler også om å «sikre at det fortsatt er en sunn forsyning av olje i markedet», sa Blinken.

På slutten av fjoråret var Russland verdens fjerde største eksportør av råolje og petroleumsprodukter etter Canada, Mexico og Saudi-Arabia, ifølge amerikanske myndigheter.

Tyskland advarer mot boikott av russisk olje

Det meldes om kraftigere angrep og sivile tap i Ukraina, der Russland innledet en invasjon for halvannen uke siden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret allierte til å stramme ytterligere til de allerede omfattende sanksjonene mot Moskva, blant annet ved å boikotte landets lønnsomme olje- og gassnæring.

USAs utenriksminister Antony Blinken sa tidligere søndag at amerikanerne og europeiske allierte var i samtaler om målrettede sanksjoner mot russisk olje.

Men i Tyskland, som for øyeblikket har presidentskapet i G7, sier utenriksminister Annalena Baerbock at et slikt tiltak vil være nytteløst, fordi det ikke kan opprettholdes på lang sikt.

– Det monner ikke om vi om tre uker finner ut at vi kun har igjen noen dager med strøm i Tyskland og derfor må gå tilbake på disse sanksjonene, sa hun søndag.

Også finansminister Christian Lindner uttaler skepsis til en oljeembargo i et intervju med Bild.

Tyskland er avhengige av fossil energi fra Russland. Landet får anslagsvis 55 prosent av gassen og 42 prosent av oljen og kullet fra russerne.

Økende oljepris trekker Equinor-aksjen kraftig opp