Kraftig bilbrann i underjordisk parkeringshus

Brannen ble meldt ved 19.20-tiden, og en snau halvtime senere opplyste politiet og brannvesenet at den var slukket. Røykdykkere søkte likevel fortsatt etter eventuelle skadde og for å få oversikt over det materielle skadeomfanget.

Det skal ha vært full overtenning og mye røyk på stedet. Parkeringshuset ligger i den nyere delen av kjøpesenteret og er helt underjordisk.

– Det er klart at brann i lukkede miljøer er mer kritisk enn når det er ute i dagen, sier vaktkommandør Eirik Sundt Fredriksen ved 110-sentralen i Oslo til NTB.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men publikum bes holde seg unna parkeringshuset inntil videre.