Kraften i forretningsmodeller

Business var enklere før. Du drev et hotell – ja, da konkurrerte du vel mot andre hoteller? Var du et taxiselskap, trengte du bare lisens og en bilpark, så kunne du vel saktens konkurrere mot de andre taxiselskapene med noenlunde samme pris og samme tjeneste? Var du et plateselskap, trengte du bare en distributør som kunne få platene dine i hyllene på platebutikken, så tjente du vel penger om musikken du ga ut var god nok?