Kortreist el-Mazda

MX-30 heter barnet, og det var noen stolte foreldre som viste frem skapningen på Tokyo Motor Show i natt, norsk tid.

For å ta det kanskje viktigste først: Med MX-30 har Mazda meldt seg på i 250.000-kronersklubben, sammen med Peugeot e-208 og Opel Corsa-e. Japaneren er en slags høyreist mini-SUV, som mange nok vil synes er en fordel i forhold til tradisjonelle kompaktbiler, men Mazdaen kommer til kort når det gjelder rekkevidde.

Se bilde av interiøret i bildekarusellen øverst i artikkelen.

Kort rekkevidde

Der europeerne lover godt over 300 km WLTP-rekkevidde, gjør japanerens moderate 35,5 kWt-batteri at MX-30 kun har 200 km WLTP-rekkevidde å vise til. Det er virkelig ikke all verden på en bil som ennå har et år igjen før den kommer ut til kundene - nevnte Peugeot gir for eksempel 70 prosent lenger rekkevidde for samme prisen.

Noe av årsaken er at Mazda har en filosofi om å bruke små batteripakker for å ikke fråtse mer enn nødvendig i verdens kobolt- og andre naturressurser, som er jo en fin tanke.

Men det betyr også at du kanskje bare ser 150 km rekkevidde om vinteren. Når hurtigladingen i tillegg er begrenset til lett avdankete 50 kW, så kan dette fort begrense køen foran Mazda-butikkene.

Mazda satser på å lokke kunder med lite batteri og ditto ladefart. Foto: Mazda

Inkludert hjemmelader

Den som er tidlig ute kan sikre seg en godt utstyrt “First Edition”-utgave, der man for de 249.000 kronene (eks. frakt og levering) får med vegglader hjemme, ryggekamera, head up-display, LED-lys osv.

MX-30 har ingen midtstolpe og "selvmordsdører", som gir bilen særpreg. Foto: Mazda

Bilen har fått samme type bakdører som man kan finne på Mini, og for så vidt også på Mazdas egen RX-8, der bakdørene er hengslet i bakkant og derfor åpner seg “feil vei”, og kun etter at fordørene har blitt åpnet. Bilen har altså ingen midtstolpe, og morsomt nok åpner både for- og bakdører seg omtrent 80 grader.

Skjermentusiastene vil kunne glede seg over tre ulike skjermer. I interiøret er det brukt resirkulert plast og kork, dørsidene er laget av resirkulerte plastflasker, mens “Heritage Cork” - Mazda var en gang en korkfabrikk, er korken høstet uten å felle et eneste tre.

MX-navnet er forbeholdt biler som Mazda mener er oppsiktsvekkende, blant dem roadsteren MX-5 og sportskupeen MX-3 (som utmerket seg med å ha en V6-motor med slagvolum på kun 1,8 liter!).

Reservasjonskøen for Mazdas første elbil er allerede åpen.