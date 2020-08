Koronakrisen gjør at UV-teknologier strømmer inn på markedet: – Litt skremmende

Teknologier som bruker UVC-lys for å sterilisere overflater pipler frem etter at Covid19-pandemien har økt behovet for desinfisering. The Guardian melder om hvordan den allerede brukes til å desinfisere luften ved bussholdeplasser i Sør-Korea. I følge en professor kan den samme tilnærmingen brukes i slakterier, skriver Jyllands-Posten.