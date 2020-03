Koronakrisen forklart med grafer, kart og matematikk

Under følger åtte utvalgte kilder som presenterer spredningen av koronaviruset med forskjellige utgangspunkt og formål. Blant dem finner du pedagogisk innhold, oversiktskart og forklarende datajournalistikk.

Interaktivt informasjonskart

Interaktivt verdenskart med nasjonale restriksjonsregler. Foto: SafetyWing (skjermdump)

Det norske insurtech-selskapet SafetyWing har lansert «Flatten the Curce». Et interaktivt verdenskart som viser informasjon om COVID-19, reiserestriksjoner, regler om karantene, antall rammede, restriksjoner for sosiale sammenkomster, nødnummer med mer.

Ifølge selskapet er informasjonen hentet inn gjennom samarbeid med journalister, researchere, regjeringer og WHO.

- De ulike landene har forskjellige strategier når det kommer til forsøket med å «flatten the curve», basert på lokale forhold og helseråd. Unødvendig forvirring og stress som skyldes en spredning av ofte motstridende informasjon og råd fra forskjellige kilder. Derfor gav det mening å samle de offisielle retningslinjene land for land, og vi håper at vi ved å lansere dette gratis verktøyet gjør vårt for å sikre at folk vet hvordan de best kan være trygge og spille sin rolle for å bekjempe viruset, uttaler Sondre Rasch, administrerende direktør og medgrunnlegger av SafetyWing, i en pressemelding.

Matematisk forklaring på smittespredningens eksponentielle vekstkurve

Smittespredningen av Koronaviruset følger en eksponentiell vekstkurve, noe som er vanlig ved epidemier.

Matematikk-pedagogen Grant Sanderson i 3Blue1Brown forklarer smittevekst, og illustrerer sammenhengen mellom en logaritmisk og en lineær skala.

Kilde: 3Blue1Brown

Visualisering av den globale smittespredningen

Med interaktivitet og parameterkontroll kan du følge evolusjonen til COVID-19 med Nextstrains visualisering.

De forsøker å rekonstruere tidsforløpet til virusets genutvikling fra utbruddet i Wuhan i Kina i 2019 og dets forgreninger frem til nå.

Kilde: nextstrain/ncov med data fra Gisaid

Smittede og døde i sanntid

Foto: Skjermdump fra CSSE, John Hopkins University

31. desember 2019 ble Verdens helseorganisasjon informert om virusutbruddet. CSSE har utviklet et verktøy som visualiserer og sporer rapporterte tilfeller i sanntid. Her finner du lokasjon, antall smittede, døde og de som er blitt friske av COVID-19.

En rekke medier forholder seg til den samme kilden, men der andre forklarer tallene, er dette verktøyet en ren visualisering av datasett.

Kilde: Center for Systems Science and Engineering (CSSE), John Hopkins University

Forstå hva som skjer

Foto: BBC (skjermdump)

BBC har sammen med forklarende tekst laget flere kart og animerte diagrammer som skal hjelpe deg å forstå hva som skjer.

Den visuelle guiden gir blant annet oversikt over antall smittede, de som er blitt friske og de som har død, men BBC understreker samtidig at det kan være store mørketall siden personer med mildere symptomer ikke har blitt testet og dermed ikke er telt med.

Kilde: BBC

Hvorfor smitten skjer eksponentielt og hvordan kurven kan flates ut

Foto: Washington Post (skjermdump)

Washington Post forklarer hvordan og hvorfor den eksponentielle kurven må flates ut med en pedagogisk og visuell artikkel.

Kilde: Washington Post

Raskt overblikk og AR

«Coronavirus mapped on the globe in augmented reality»

Hvis du ønsker et raskt overblikk over hvordan COVID-19 har rammet ulike land, finner du det her:

I tillegg har Yahoo! News laget en AR-video som det helt sikkert frister å se: «Coronavirus mapped on the globe in augmented reality».

Kilde: Yahoo! Finance

Nærmere 500.000 smittede og over 21.000 døde

Foto: WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) følger situasjonen tett og har laget en samleside med all informasjon. Her finner du reiseråd, oppdatert informasjon om situasjon i ulike land, en myteknuser med mer.

WHO har laget et dashboard som raskt gir oversikt over geografiske områder som er berørt, antall smittede og døde. Du finner hele oversikten her

Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO) og National Health Commission of the People’s Republic of China

Sosial avstand hjelper

Foto: Sky News (skjermdump)

Covid-19 har også rammet New Zealand, slik The Spinoff skriver. Helseminister Ashley Bloomfield bekreftet 21. mars et totalt antall smittede på 52 personer. Statsminister Jacinda Ardern annonserte like etterpå et system for varsling, som viser hvordan hver enkelt kan stoppe spredningen av viruset.

Tegneserieskaper Toby Morris fra The Spinoff har laget en illustrasjon som viser hvordan hver enkelt kan utgjøre en forskjell.

Også Sky News har sett på hvordan det å holde sosial avstand kan føre til en reduksjon og forsinkelse i antall rammede av COVID-19. Sky News har sett på hvordan det å holde sosial avstand kan føre til en reduksjon og forsinkelse i antall rammede av COVID-19. Se den forklarende grafen her.

NB: Fungerer ikke i alle nettlesere.

Kilde: Sky News