Koronakrise og krangel om fiskefabrikk tok knekken på Comfort Teknikk i Trondheim

Med 11 ansatte og vel 30 millioner i omsetning var Comfort Teknikk, som har hovedkontor på Tempe i Trondheim, et av de største firmaene i byggenæringen som gikk konkurs i april. Et oppdrag for fiskeforedlingsfabrikken Isfjord på Orkanger ble utslagsgivende for bedriften, som tross jevn omsetning i mange på har slitt med økende gjeld og fallende egenkapital.