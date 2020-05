Arealplanlegging i storbyer etter koronakrisen

Koronaepidemien gjør at storbyer satser stort på sykkelfelt og færre biler

Frykt for smitte kan gjøre at veiene i verdens storbyer stenges når samfunnene åpner seg igjen. For å unngå tilstopping og redusere forurensning og CO2-utslipp, omdanner byer rundt om i verden i stor skala veiarealer til sykkelstier og fortau.