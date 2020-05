Koreanske giganter i møte – kan føre til samarbeid om elbiler

Elektrifisering har på kort tid begynt å tegne om kartet over bilindustrien. Nye merker har kommet til, og andre har problemer med å følge med i det rasende tempoet i utviklingen av teknologi. Og nå kommer meldinger om at to giganter i bransjen øyner et nytt samarbeid.

Ifølge det koreanske nyhetsbyrået Yonhap møttes prinsene for de respektive selskapene til en fortrolig samtale på Samsung SDIs anlegg i Cheonan sør for Seoul. Møtet mellom Lee Jae-yong, visepresident i Samsung Group og Chung Eui-sun, nestkommanderende i Hyundai Motor Group, er det første i sitt slag mellom de to familiekonglomeratene. Temaet som ble diskutert skal ha vært Samsungs utvikling av batterier med faste elektrolytter og deres fremtid.

Andre leverer batterier

Hyundai-gruppen har en ekspansiv elektrifiseringsstrategi. I tillegg til sitt eget merke, har man Kia og Genesis også under sine vinger, og mange nye elbiler er på gang. Samsung SDI er imidlertid ikke en av leverandørene. Nei, i stedet er det konkurrentene LG Chem og SK Innovation som er ansvarlige for batteriene.

Faktisk har forholdet mellom bedriftsgigantene vært ganske kjølig siden Samsung gjorde en avstikker til bilindustrien og slåss med Hyundai om eierskap over Kia. Men det kan snart være i ferd med å endre seg.

Tidligere i år presenterte Samsung fremskritt med et prototypebatteri som kunne gi en elbil 800 km rekkevidde.

Forskning som Daniel Brandell, professor i materialkjemi ved Uppsala universitet, beskrev som viktig og som god ingeniørkunst.

Ny plattform for elbilene

Hyundai, som står foran et plattformskifte og som fra og med neste år begynner å bygge elbiler på en arkitektur kalt Electric Global Modular Platform (E-GMP), kan godt være klar til å investere i Samsungs teknologi hvis den viser seg å være skalerbar til riktig pris .

Uansett gjenstår det å se om det er den nyeste batteriteknologien, eller mer tradisjonelle litium-ion-batterier som bilprodusenten er interessert i. Ifølge bransjeanalytikere er møtet mellom Jag-yong og Eui-sun en stor nyhet,

Strategisk samarbeid mellom Samsung og Hyundai Motor, som har utviklet seg til henholdsvis global IT- og bilgigant, forventes å gi Sør-Korea en åpning for å bli en global leder innen mobilitetsindustrien, sier en kilde til Yonhap.

Denne artikkelen ble først publisert av Nyteknik.se.