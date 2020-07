Konteinerskipet  var for stort og stivt – førte til at 342 konteinere falt over bord i sterk vind

Da det 395 meter lange MSC Zoe forlot verftet i 2015 var det et av verdens største konteinerskip. I januar 2019 mistet skipet 342 konteinere i sterk kuling i Nordsjøen. Nå viser det seg at gjeldene regler og beregninger kanskje ikke kan benyttes for denne type skip. De er rett og slett for lite fleksible. Farten var også for lav.