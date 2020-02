Kongsberg selger droneselskap for tre milliarder kroner

Kongsberg Maritime AS selger undervannsteknologiselskapet Hydroid, Inc. i USA til Huntington Ingalls Industries (HII) for for 350 millioner dollar (3,2 milliarder kroner).

Det kommer fram i ei børsmelding fra Kongsberg tirsdag morgen.

Salg og samarbeid

Kongsberg kjøpte Hydroid for 80 millioner dollar i 2007 og selger nå datterselskapet som holder til i Pocasset, Massachusetts i USA.

– Kongsberg Maritime har drevet frem teknologiutvikling og skapt betydelige verdier gjennom tolv års eierskap i Hydroid. Dette kapitaliserer vi på nå. Vi er stolte av å ha posisjonert Hydroid som en ledende leverandør av små og mellomstore autonome undervannsfarkoster i markedet, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg i meldinga.

Samtidig stiftes det nå en ny allianse mellom Kongsberg og HII. Framover skal de samarbeide om å utvikle undervannsteknologi og maritime løsninger. Ifølge Håøy vil dette også styrke deres verdensledende undervannsmiljø i Horten.

– Vi skal fortsette vår offensive teknologiutvikling. Vi er fremst i verden på sivil maritim teknologi, mens HII er verdens største leverandør av marine fartøy. Dette samarbeidet åpner for et bredere spekter av våre maritime løsninger, både for marin og sivil bruk, i USA og i resten av verden, sier administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime.

Hydroid leverte i 2019 et driftsresultat på 120 millioner kroner. Inntektene var på 862 millioner kroner, og selskapet hadde ved utgangen av året en ordrereserve verdt 813 millioner kroner.

Remus

Hydroids undervannsfarkoster heter Remus AUV og leveres i dag i tre ulike varianter. Remus 6000 er, som navnet indikerer, i stand til å gå ned på 6.000 meters dyp og har en utholdenhet på 22 timer.

Tre slike AUV-er fant Air France-vraket AF447 og de deltok også i letingen etter Malaysian Airlines MH370. I tillegg har de for eksempel utført flere oppdrag knyttet til kartlegging av Titanic-vraket.

Selskapet Huntington Ingalls Industries ble dannet for snart ni år siden da det ble skilt ut fra Northrop Grumman. Det er i dag USAs største leverandør av marinefartøy, og leverer hele bredden fra hangarskip til atomubåter.

HII har hovedkontor i Newport News, Virginia, der det har foregått skipsbygging i 133 år, og sysselsetter mer enn 42.000 mennesker globalt.