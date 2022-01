Kongsberg har inngått første avtale med den tyske stridsvognprodusenten

Det har gått to år siden Tyskland ble meldte seg inn i brukerklubben for Protector fjernstyrte våpenstasjoner fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Den gang ble det bestilt Protector RS4 for droneluftvern, montert på pansrede, hjulgående kjøretøy av typen Artec Boxer 8x8.

Samtidig som dette nå er under levering, har KDA inngått en ny tysk Protector-kontrakt.

Nå skal våpenstasjonen monteres på en ny generasjon Boxer for oppklaring og ildledning.

Avtalen er inngått med tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW) som sammen med Rheinmetall står bak leverandørselskapet Artec.

Stridsvogn-konkurranse

I meldinga kommer det ikke fram hva avtalen er verdt, men overfor Teknisk Ukeblad betegner Pål E. Bratlie, direktør for Land Systems i KDA, dette som en viktig kontrakt for at de kan posisjonere seg.

Det er flere årsaker til det:

Dette er den første avtalen KDA har inngått med KMW noen gang. Bratlie påpeker at dette gir flere muligheter, eksempelvis grunnlag for ytterligere samarbeid i forbindelse med nye stridsvogner til Norge.

KMW er som kjent produsenten av Leopard 2A7 som konkurrerer med Hyundai Rotems K2 Black Panther om å erstatte dagens Leo 2A4 i Hæren. Vinterprøvene på Rena starter i neste uke.

Et annet poeng er at Protector, ved å bli standard utrustning på Boxer og deres «mission modules», kan åpne opp døra hos andre nåværende og kommende Boxer-brukere. For øvrig har KMW sin egen fjernstyrte våpenstasjon også, FLW-serien («fernbedienbare leichte Waffenstation»), men den er kun i bruk i Tyskland og Qatar.

Bratlie peker også på at dette viser at KDA begynner å få en god posisjon i det tyske markedet som de anser har et betydelig potensial framover.

Ettersom dette er et Occar-program («Organisation for Joint Armament Cooperation»), vil leveransen kunne være en god referanse der.

Boxer-leveranser

Occar bestilte utvikling og levering av to prototyper for den tyske hæren i september i fjor, i en kontrakt verdt 70 millioner euro.

Den nye vogna går under navnet «Joint Fire Support Team» (JFST-schwer) og baserer seg på Boxer A2.

Boxer JFSTsw utstyres blant annet med Protector RS4 og Thales PAAG. Foto: Krauss-Maffei Wegmann

Den nye såkalte «mission modulen» består i tillegg til RS4 av en sensormast der det sitter en «Panoramic Above Armour Gimbal» (PAAG) fra Thales, samt Nato «Generic Vehicle Architecture» (NGVA).

KDA har levert våpenstasjoner til Boxer-plattformen tidligere, til Nederland og Australia. Men i den sistnevnte kom de til kort i møtet med krav til australske industribidrag og er erstattet av EOS R400S-Mk2.

Litauen er også med i Boxer-programmet, men de bruker våpenstasjoner fra Rafael, det vil si Samson Mk II med 30-millimeterkanon. Det var for øvrig en versjon av Samson-tårnet som påførte KDA et forsmedelig tap i den digre amerikanske Stryker-konkurransen i fjor sommer.

KDAs konkurrerende tårn, RT60, er vist fram på Boxer blant annet til Storbritannia. En annen kommende Boxer-bruker, som kan være aktuell for Protector RS/RT, er Slovenia.

Anti-drone

KDA er som nevnt fra før i ferd med å levere RS4 på Boxer til Tyskland samt til Storbritannia.

Like før jul i 2020 vant KDA en kontrakt verdt én milliard kroner med Thales UK om å levere rundt 500 nye våpenstasjoner til den britiske hærens program «Mechanized Infantry Vehicle» (MIV). Dette var da den sjuende leveransekontrakten siden 2009 til britene.

Ett år tidligere bestilte den tyske anskaffelsesmyndigheten BAAINBw RS4 til droneluftvern («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS).

Tyskland ble med dette den første brukeren av Protector i denne rollen, et system som KDA utviklet kjapt i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Systemet bruker en 40-millimeter automatisk granatkaster med luftsprengning («airburst»), men kan også benytte eksempelvis andre våpen for å møte dronetrusselen.

Eksempelvis skal det amerikanske marinekorpset ha RS6 RWS med 30 mm-kanon (XM914), 7,62 mm-gevær (M240) og rail for to luftvernmissiler (FIM-92 Stinger), med mulighet for å etter hvert hekte på også andre effektorer i sitt Madis-kampluftvern.

To nye brukere

Per i dag er det til sammen er 28 nasjoner som har valgt Protector RWS, og ifølge produsenten selv er dette verdens mest utbredte fjernstyrte våpenstasjon.

De siste brukernasjonene som har kommet til, er Estland og Japan.

Estland er i ferd med å oppgradere stormpanservogner av typen CV90, som de kjøpte brukt fra Norge, og skal utruste dem med nyeste versjon av RS4 med panservernmissilet Javelin integrert.

Japan er foreløpig ikke en offisiell bruker, men har kjøpt inn et mindre antall våpenstasjoner til testing i forbindelse med den pågående anskaffelsen av nye hjulgående pansrede personellkjøretøy.

Etter at flere kandidater er silt ut, konkurrerer nå finske Patria, som KDA eier 49,9 prosent av, med sin AMV XP mot Mitsubishi på deres hjemmebane.