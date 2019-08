Kongsberg har aldri før hatt så stor forsvars-reserve

To nye og store kontrakter på luftvernsystemet Nasams og ny F-35-kontrakt bidrar til at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) økte inntektene med hele 26,9 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Det kommer fram i kvartalrapporten som Kongsberg Gruppen la fram onsdag morgen.

Ordrereserve på 19 milliarder kroner

Nasams er allerede en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser, og forsterket denne posisjonen i juli med den største enkeltstående avtalen i konsernets historie, da Qatar bestilte luftvern for to milliarder dollar, hvorav KDAs andel hos den amerikanske partneren Raytheon er på 5,6 milliarder kroner.

Australia har lenge signalisert at de planla å kjøpe det norske luftvernet, og tidligere i kvartalet ble endelig avtalen med Raytheon Australia, verdt 1,6 milliarder kroner, inngått.

Samme dag som Qatar-kontrakten ble det inngått en ny kontrakt med Lockheed Martin, verdt cirka to milliarder kroner, for levering av deler til F-35. Avtalen omfatter produksjonspartiene 12-14 for leveranse av halerorsdeler og strukturdeler til flykroppen for alle tre variantene av F-35, totalt mer enn 500 fly i perioden 2020-2022.

Totalt ble driftsinntektene for KDA i andre kvartal 1.829 millioner kroner, mot 1.441 millioner kroner i fjor.

Og med de nye bestillingene er ordrereserven i KDA rekordhøy: Over 19 milliarder kroner ved utgangen av juli.

11 Nasams-nasjoner

– På forsvarssiden begynner vi nå å få god uttelling for det strategiske, langsiktige posisjoneringsarbeidet som har pågått de siste årene. Kontraktene vi har signert er betydelige programmer som vi har jobbet med i mange år. Det bygger soliditet og gir et godt grunnlag for videre vekst, sier konsernsjef Geir Håøy i ei pressemelding.

Han påpeker at Nasams har vært det ledende luftvernsystemet i verden i flere år, og at det er utviklet for enkelt å kunne integreres mot nye missiler og plattformer.

– Dette gjør systemet unikt. Australia og Qatar er den 10. og 11. nasjonen som tar det i bruk, og det at stadig flere land velger Nasams, bekrefter systemets verdensledende posisjon. Vi bekrefter også vår sterke og langsiktige posisjon i F-35-programmet med kontrakter inngått i andre og inneværende kvartal, sier Håøy.

De 11 Nasams-nasjonene med komplette systemer er: Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile, Oman, Litauen, Indonesia, Australia og Qatar.

I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter. I fjor sommer ble det også kjent at også India forhandler med USA om kjøp av Nasams, der intensjonen blant annet er å utplassere batterier i New Delhi.

AMRAAM-ER og AIM-9X

Avtalen med Qatar inneholder kvalifisering av det nye AIM-120 Amraam-missilet med større rekkevidde («extended range», ER) som leveres av Raytheon. Dette Amraam-missilet med større rakettmotor, samme som ESSM, ble første gang skarpskutt med Nasams på Andøya 31. august 2016. Qatar blir den første brukeren.

Også Nasams nærholdskapasitet er i ferd med å øke, ved hjelp av AIM-9X Sidewinder block II. Dette missilet ble for første gang skutt fra en Nasams-utskytningsplattform på Andøya i mai i år.

Nasams er modulært bygget opp og består av utskytingsenheter, såkalte «launchere», med missiler, kommando- og kontrollstasjoner, aktive radarer og passive elektrooptiske/infrarøde sensorer (EO/IR). Luftvernet er i kontinuerlig utvikling med stadig mer sofistikerte missiler, sensorer og kontrollstasjoner. Siste generasjon debuterer hos den nye brukeren Indonesia.

Norge er i ferd med å ta i bruk det som i Forsvaret betegnes som Nasams III. Den første versjonen ble tatt i bruk med initiell operativ kapasitet av Norge i 1994, mens den første oppgraderingen til Nasams II var klar i 2007.

Under øvelse Sølvpil i Nordmela skytefelt i mai gjennomførte Luftforsvaret den første skarpskytinga med Nasams III.