Kongsberg-Gruppen med driftsresultat på 4,6 milliarder i 2022 – opp 12,6 prosent

Resultatet før skatt ble på 4,6 milliarder, opp fra 4,1 milliarder i 2021. Selskapet varsler om over 45 milliarder i ny ordreinngang. Totalt er ordrereserven på rekordhøye 63,5 milliarder kroner.

– Vi har lagt bak oss et sterkt år med vekst, solide resultater og god ordreinngang. Dette gir optimisme, forutsigbarhet og en solid plattform for videre bærekraftig vekst. Vi har fortsatt den sterke trenden fra tidligere kvartaler, og leverte NOK 9,4 milliarder i omsetning og NOK 1,4 milliarder i EBITDA i 4. kvartal. Med en ordreinngang på over 19 milliarder i kvartalet og over NOK 45 milliarder i 2022, fortsetter vi å bygge ordrereserve. Vi har nær doblet ordrereserven de siste to årene, og hadde ved utgangen av 2022 sikret ordre for NOK 63 milliarder kroner som skal leveres fremover, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i en pressemelding.

– 2022 vil gå inn i historien som et mørkt år som følge av Russlands brutale invasjon av Ukraina. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har fremhevet behovet for å styrke nasjoners forsvarsevne og beredskap. Vi opplever høye og uforutsigbare energipriser og generelt høy inflasjon. Samtidig er verden inne i en omstilling mot mer miljøvennlige energikilder med et betydelig behov for utslippsreduksjoner. Kongsberg ser det som vår plikt å aktivt bidra til å løse alle disse utfordringene. Sikkerhet har kommet høyere på verdensagendaen, noe som har økt etterspørselen etter overvåknings- og forsvarsmateriell. Innen våre maritime markeder er ambisjonene om reduserte utslipp en viktig driver for etterspørselen, og vi har stor suksess med våre løsninger inn mot fornybare energimarkeder som offshore vind, fortsetter Håøy.

Styret i Kongsberg vil overfor generalforsamlingen den 11. mai 2023 foreslår et utbytte på 12,00 kroner per aksje, totalt 2,1 milliarder kroner.