Kongsberg: Én milliard i driftsresultat

Kongsberg-Gruppen fikk et driftsresultat på en milliard kroner i første kvartal i år. Samtidig økte driftsinntektene kraftig.

– Vi har lagt bak oss nok et kvartal med vekst, solide resultater og god ordreinngang. Vi leverte 9,1 milliarder kroner i omsetning og genererte EBIT på over 1 milliard kroner. Med en ordreinngang på 12,1 milliarder kroner fortsetter vi å bygge ordrereserve, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy.

Selskapet økte driftsinntektene sine til 9,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 29 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Selskapet hadde sterk vekst i alle forretningsområdene i første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i 2022.

– Veksten var størst i Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, som begge økte driftsinntektene med over 800 millioner kroner – tilsvarende henholdsvis 24 prosent og 43 prosent vekst mot første kvartal 2022, skriver selskapet.

Missiler og digitalisering

Selskapet økte ordrereservene til 66,9 milliarder kroner. De trekker blant annet frem to nye missilordrer verdt til sammen 2,4 milliarder kroner. En flerårig avtale med Chevron for digitalisering av deres installasjoner bidro også.

Etter tredje kvartal i fjor varslet Kongsberg-Gruppen at de ventet ordrer på missiler verdt over 15 milliarder kroner over de nesten 12 til 18 månedene. Ved utgangen av første kvartal var det signert ordrer for over 10 milliarder kroner.

Det er ifølge selskapet potensial for at disse ordrene kan bli betydelig større. De viser til at det i USA er lagt frem forslag til forsvarsbudsjett for 2024, hvor det foreslås anskaffelse av Naval Strike Missile og Joint Strike Missile.

– Vi opplever sterk etterspørsel og stor tillit fra våre kunder. I tillegg har vi en rekordhøy ordrereserve. Dette gjør meg trygg på at Kongsberg vil gripe nye muligheter, fortsette veksten og levere solide resultater også i 2023, sier Håøy.