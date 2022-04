Våre 356 kommuner har et tydelig ansvar for beredskap. Plikten til å holde beredskap er nedfelt i to forskrifter, med egen veileder. Den plikten kan det virke som om mange kommuner tar lett på. Det kom tydelig frem da Nord universitet arrangerte Øvelse Nord denne uken, med en to dagers konferanse lagt inn før selve øvelsen.