Kommer ONS tilbake?

Konferansemarkedet er en av møteplassene som er hardest rammet. En rekke bedrifter taper millioner av kroner fordi fullbookede konferanser må utsettes eller avlyses.

Dette gjelder også Teknisk Ukeblads to store konferanser, Finansnæringens Digitaliseringskonferanse som er utsatt til 15. september og EV Summit som først kommer neste år, nærmere bestemt 21.-22. april. Begge er flyttet til Norges Varemesse, men det gjenstår å se om det blir adgang til å ha flere enn 200 deltakere fysisk tilstede. Øvrige deltakere kan oppleve foredragene på video.

ONS siden 1974: Første avlysing

I neste uke skulle Offshore Northern Seas-konferansen arrangeres i Stavanger, mer kjent som ONS. Denne konferansen har vært arrangert annethvert år helt siden 1974. For første gang måtte den avlyse i år, noe som utløste en konflikt mellom stiftelsen som arrangør og en rekke utstillere som ikke fikk refundert pengene de har betalt for å delta.

Et stort antall bedrifter som selv lider store økonomiske tap på grunn av korona-epidemien, har truet med et samlet søksmål mot Stiftelsen ONS. Da man fikk beskjed om å avlyse i april, oppsto frykt for konkurs hos ONS-administrasjonen. Stiftelsen var ikke kvalifisert for å søke om korona-kompensasjon. Først fikk bedriftene et tilbud om at de skulle få 50 prosent rabatt på neste messe i 2022 hvis ONS fikk beholde hundre prosent av pengene. Så ble tilbudet høynet til 55 prosent tilbakebetalt eller 70 prosent rabatt til neste ONS.

Alle begivenheter som er basert på at et stort antall mennesker skal møtes fysisk, vil miste mye av sitt inntektsgrunnlag

Flere av bedriftene har vist til at OTC i Houston (Offshore Technology Conference) som er verdens største messe for oljeindustrien, har tilbudt sine deltakere 90 prosent refusjon eller overføring av hele avgiften til OTC 2021 med garanti mot prisøkning.

Et massivt press fra kommuner og næringsliv i Rogaland gjorde at olje- og energiminister Tina Bru åpnet pengesekken. Bru som representerer Rogaland Høyre, bevilger 21 millioner kroner til oljemessen og styreleder Tor Arnesen sier nå at disse skal komme utstillerne til gode.

Stor plass for fornybar sektor

Konflikten illustrerer likefullt hvor krevende markedet for store konferanser er blitt. ONS i har vokst til å bli verdens nest største konferanse for energibransjen. I 2018 var det nær 70.000 besøkende fra 98 land innom. Leif Johan Sevland og hans stab har i større grad enn OTC i Houston lykkes med å gi fornybar-sektoren stor plass i programmet.

De store internasjonale konferansene går en svært usikker tid i møte – på samme måte som flyselskaper, hoteller, konsertarrangører og sportsarrangører. Alle begivenheter som er basert på at et stort antall mennesker skal møtes fysisk, vil miste mye av sitt inntektsgrunnlag.

Gleden over å treffe gamle kjente og utvide sitt nettverk blir borte med webinarene. Men de gigantiske messene hvor tusenvis av mennesker åler seg mellom hverandre innendørs i kjempestore haller, kommer neppe tilbake før vi er vaksinert mot korona.