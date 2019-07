Kombinert hydrogen og oppdrettsanlegg utsettes på grunn av umoden renseteknologi

Målet var i utgangspunktet at den første fisken skulle settes ut i pilotanlegget til Havland Havbruk i Florø i løpet av høsten 2019, men nå er planene utsatt.

Pilotanlegget på 200 tonn slakteklar laks skulle bane vei for et fullskala anlegg som skulle produsere 10.000 tonn laks. I tilknytning til fullskalaanlegget skulle de bygge et hydrogenproduksjonsanlegg. Overflødig varme og oksygen fra hydrogenproduksjonen skulle brukes for å skape optimale forhold for laksen i oppdrettsanlegget.

– Det er nok noen år frem i tid før vi får realisert det store prosjektet, med mindre det skulle oppstå noe spesielt, sier økonomidirektør i INC Gruppen, selskapet som står bak planene, Roald Førde.

Byggingen av pilotanlegget håper han at skal kunne starte til høsten, slik at det kan være fisk i anlegget neste vår.

Hydrogenanlegget er også noen år fram i tid.

– Vi har blitt forespurt om vi kan sette opp et produksjonsanlegg for Hydrogen på Fjord Base for en potensiell kunde. Det er sannsynlig at anlegget vil bli realisert, og da har vi mulighet til å utnytte synergiene mellom de to aktivitetene, sier Førde.

Umoden renseteknologi

Både pilotanlegget og fullskalalakseanlegget skal bygges på land og basere seg på å pumpe inn sjøvann som blir resirkulert, såkalt RAS-teknologi.

I RAS-anlegg renses og gjenbrukes mesteparten av sjøvannet, noe som gjør at fisken i anlegget ikke blir like utsatt for sykdommer og parasitter som om den hadde vært i sjøen. Men de siste årene har det vært flere tilfeller av massedød i landbaserte RAS-anlegg.

– Det er kjente problemstillinger med resirkulering av saltvann. Det har vært en god del havarier. Og det har ikke vært noen entydig forklaring på hvorfor, sier Førde.

Problemet med teknologien er at det kan oppstå giftig hydrogensulfid-gass som dreper all fisken i anlegget.

Roald Førde Foto: INC Gruppen

– Hydrogensulfid er den mest kjente årsaken til totalhavari. Den kommer ganske fort og slår ut stort sett all fisken. Det er dramatisk og noe man må unngå. I tillegg ser vi på vannbehandling generelt at en del leverandører ikke klarer å produsere vann som er så klart å rent som det burde være. Det går ut over tilvekst og andre ting som er viktige.

– Stort sett alle leverandører vi har sett på har en eller annen svakhet. Men det skjer mye teknologiutviklingen av RAS. Det er hovedgrunnen til at vi har brukt ekstra tid, sier han.

Vil bygge selv

Siden de ikke har funnet en leverandør som kan tilby en god nok totalpakke, vurderer de nå om de skal sette sammen anlegget basert på ulik teknologi fra flere leverandører. Tanken er at den samme teknologien som brukes i pilotanlegget, skal kunne oppskaleres i fullskalaanlegget. Byggingen av fullskalaanlegget kan tidligst starte ett år etter at pilotanlegget har startet produksjonen.

Arbeidet med prosjektet startet i 2016, og i 2017 var konsesjonen for 200 tonn laks til pilotanlegget på plass. I fjor høst gikk Innovasjon Norge inn med 15 millioner kroner i prosjektet. Totalkostnaden for pilotanlegget med drift i to år er på 50 millioner kroner, og skal være fullfinansiert.

INC Gruppen består av en oljebase med blant annet LNG-terminal, en forskningspark og et serviceanlegg. I tillegg driver de settefiskproduksjon til torskeoppdrett og oppdrett av rensefisken berggylt.

Kombinasjonen hydrogen- og lakseproduksjon er aktuell også andre steder, blant annet for å kunne utnytte innestengte småkraftkonsesjoner.