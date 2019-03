Kollektivtransporten fortsetter å vokse i Oslo og Akershus

Vi tar stadig mer kollektivtransport. I Oslo og Akershus, som er Ruters nedslagsfelt, steg antall passasjerer med 4,2 prosent i fjor. Det kommer på toppen av en vekst som har vart i mange år og det utgjør hele 16 flere millioner såkalte påstigninger - eller 44.000 ekstra påstigninger hver dag.

Totalt dreier det seg om 387 millioner påstigninger i fjor.

Velger kollektivt

– Veksten i kollektivtrafikken er først og fremst befolkningen sin fortjeneste, kundene våre parkerer bilen, tar kollektivtilbudet i bruk, og bidrar til å redusere utslipp. De fortjener en stor takk når vi oppsummerer tallene for fjoråret. Tillit og satsing fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjør at vi har kunnet øke kapasiteten, frekvensen og kvaliteten på tilbudet vårt, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

I fjor gikk antall passeringer i bomringen ned med fem prosent. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at bomsatsene ble satt kraftig opp. Om ikke lenge skal bomringen fortettes, og da er det grunn til å tro kollektivtransporten blir ytterligere stimulert.

– Veksten i kollektivtransporten fortsetter med nye rekordtall. Når biltrafikken også går ned, blir det mindre kø, eksos og klimautslipp. Det er bra for alle som bor i byen vår, og for lufta vi puster i. Vårt mål er at det skal være enkelt for alle å velge miljøvennlig. Vi har derfor gjort det gratis for barn opp til seks år og har kuttet prisene for ungdom, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Hun forteller at det i år kommer 70 nye elbusser i Oslo.

– Det betyr mindre støy og en enda mer behagelig reise for flere, sier Berg.

Bussen vinner

Bussen er det transportmidlet som vokser mest, med en passasjerøkning på 5,7 prosent. Bussen er også vinneren blant transportplattformene med 168 millioner påstigninger. T-banen fortsetter også økningen med 3,6 prosent, og er den nest viktigst folkebefordreren med 122 millioner påstigninger.

– Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med å tilrettelegge et kollektivtilbud som stadig flere velger å bruke. I et fylke som Akershus som består av alt fra byområder til store landsbrukskommuner hvor mange er avhengig av å bruke bil, er dette ingen selvfølgelighet. Det gjør meg optimistisk med tanke på utviklingen av kollektivtilbudet i det nye Viken, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

Trikken vokser ikke – ennå

Trikken er nummer tre, men vokste ikke i antall påstigende passasjerer som sto stille på 51 millioner. Det skyldes at dagens trikkeruter rett og slett ikke har mer kapasitet. Den har også merket betydelige omlegginger av skinnesystemet, selv om Sporveien har jobbet for å unngå at dette påvirker avgangene.

Kapasiteten blir ikke bedre før om et par år når de første av den nye generasjonen trikker kommer. Alle skal være levert i 2024 og lenge før det skal infrastrukturen være ferdig oppgradert med nye skinner og bedre fundamentering. Da vil trikkesystemet få økt kapasiteten kraftig, og da ventes det stor vekst i antall passasjerer.

På fjerdeplass kommer toget med en vekst på 5,3 prosent.

Den minste transportplattformen til Ruter, er båt som i fjor sto for 1,2 millioner påstigninger. Båt er også den transportformen som kan vise til den kraftigste veksten i Oslo - nesten 40 prosent. Den varme sommeren er trolig årsaken til mye av denne veksten, ettersom mange av båtrutene går ut til populære destinasjoner på øyene i Indre Oslofjord. Medregnet Akershus var båtveksten mer moderat, og havnet på 11,6 prosent.

Elbussene kommer

I fjor var det seks elbusser i trafikk i Ruters område. I år kommer det 120 nye elbusser i trafikk i Oslo og Akershus. De 70 nye i Oslo får selskap av 50 til i Akershus. Da begynner andelen elbusser i Ruter å nærme seg ti prosent.

Det kommer et nytt anbud på bussflåten i Asker og Bærum, og i Oslo. Da er det er grunn til å tro at den elektrifiserte andelen busser kan bli ganske stor, ettersom Ruter har som uttalt mål å bli utslippsfri raskt.

Reitan Jenssen roser innsatsen til de rundt 5000 medarbeidere i over de over 20 selskapene som sammen bidrar Osloregionens kollektivtrafikk.

– Vi fortsetter å levere, øker innsatsen, og jobber videre for å oppnå ambisjonen om nullutslipptrafikk, sier han.