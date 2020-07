KNM Helge Ingstad lagt ut på anbud for opphogging

En av forsvarets største investeringer noensinne, fregatten KNM Helge Ingstad, ble mandag lagt ut på anbud for opphogging.

Mindre enn ti år etter at den stolt ble sjøsatt som en av forsvarets største investeringer, har Forsvarsmateriell lagt ut skipet på konkurranse for opphogging på den offentlige anbudsplassen Doffin, skriver Forsvarets Forum.

Forsvarsmateriell har satt frist til 4. september for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse. Det bes om at tilbud sendes inn på norsk og at oppdraget med å hogge opp skipet gjennomføres i Norge. Videre skal skipet demilitariseres og destruert materiell gjenvinnes.

Krigsskipet og tankskipet Sola TS kolliderte om morgenen 8. november 2018. Fregatten ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

KNM Helge Ingstad, som ble levert høsten 2009, er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011 fra det spanske verftet Navantia. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.

