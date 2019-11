Klynge utvikler autonom farkost for å samle plast fra utbyggingen av Bybanen

F.v. Formann for grunnarbeid Jørn Kaland, rådgiver for ytre miljø Silje Marie Tinderholt og prosjekteier Therese Braseth i Skanska har hyret inn den nyetablerte oljevernklyngen Nosca Clean Oceans for å samle sjøplast fra Bybane-utbyggingen.

(Foto: Arne Fenstad)