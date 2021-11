– Klimatoppmøtet får betydning for norsk oljeproduksjon, sier klimaminister Barth Eide

– Oljelandet Norge må ta inn over seg det tydelige budskapet fra klimatoppmøtet i Glasgow, sier han til Teknisk Ukeblad.

Klimatoppmøtet forhandler nå om en tekst som kan gjøre slutt på subsidier til fossil energi i flere land. Det vil kunne gå ut over etterspørselen også etter norsk olje, mener Barth Eide.

Må fase ut subsidier



Klimaminister Espen Barth Eide (t.v) og Norges sjefsforhandler Henrik Hallgrim Eriksen leder Norges forhandlingsdelegasjon i Glasgow. Foto: Erik Martiniussen

– Det betyr jo at verden blir enig om en enda raskere omstilling bort fra fossile energiformer, og det vil bety noe for etterspørselen. Så det betyr at det er enda viktigere for oss at vi forbereder oss på hva vi skal leve av når etterspørselen etter olje faller, sier Barth Eide til TU.

Lørdag formiddag var forhandlingene ennå ikke avslutet, og enkelte oljeproduserende land har motsatt seg at formuleringen om fossile subsidier kommer med i avtalen. Andre land sloss med nebb og klør for å beholde formuleringen:

– Forslaget om å fase ut subsidier på fossil energi må stå i teksten, uttalte miljøvernministeren for Marshall Øyene, en gruppe øyer i Stillehavet som står i fare for å bli utslettet om klimaendringene får fortsette.

Under klimatoppmøtet har Norge hele tiden arbeidet for at formuleringen skal komme med i den endelige avtalen.

Dette står i forslag til vedtak Calls upon Parties to accelerate the development, deployment and dissemination of technologies, and the adoption of policies, to transition towards low emission energy systems, including by rapidly scaling up the deployment of clean power generation and energy

efficiency measures, including accelerating efforts towards the phase-out of unabated coal power and inefficient fossil fuel subsidies, recognizing the need for support towards a just transition.

Ordet "Parties" refererer her til alle and som har undertegnet Parisavtalen.



– Det er veldig bra, om dette kommer med. Det er første gang man er så tydelig på dette i en erklæring fra et klimatoppmøte, sier Barth Eide. Han er også fornøyd med at møtet foreslår en raskere utfasing av kullkraft.

Spørsmålet om å fase ut fossil energi har stått høyt på dagsorden under klimatoppmøtet, og torsdag denne uken lanserte 6 nasjoner det de kaller en koalisjon for utfasing av olje og gass. Med i koalisjonen er blant andre Frankrike, Danmark, Sverige og Irland.

– Et vellykket møte

Klimatoppmøtet skulle egentlig være avsluttet fredag kveld og det forhandles nå på overtid. De løfter om utslippskutt som er meldt inn til toppmøtet, er ikke tilstrekkelig for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. I stedet kan verden gå mot nærmere 3 graders oppvarming.

På vei inn til de siste møtene, sier Barth Eide at han likevel er fornøyd med avtalen, slik forslaget ser ut.

– Får vi vedtatt det som ligger på bordet nå, vil jeg mene det er et ordentlig vellykket klimatoppmøte, sier han.

– Det står en god del om både 1,5-gradersmålet og at land nå må følge det opp med mer konkret politikk. Nå må alle gå hjem å gjøre hjemmeleksen, sier han.

I den nye avtalen står det at verdens klimagassutslipp må reduseres med 45 prosent innen 2030. Dette er nødvendig for å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen øker mer enn 1.5 grader over førindustrielt nivå. Deretter må klimagassene reduseres ytterligere til nesten null i 2050, står det i avtalen.

– Et vellykket møte

I henhold til klimaavtalen fra Paris skal alle land ha egne planer for å redusere sine klimagassutslipp innen 2030. I Glasgow har man blitt enige om at disse planene må revideres på nytt allerede neste år, i slutten av 2022.

– Det må gå mye fortere fra en fossil til en fornybar energiverden og vi må mye raskere over fra bruk og kast til en sirkulærøkonomi, sier Barth Eide.

Klimatoppmøtet i Glasgow er et FN-møte og det kreves konsensus for at en ny avtale kan vedtas. Fortsatt er det land som har reservasjoner mot det som ligger på bordet. Mange u-land og små øystater har protestert, og mener rike land ikke kutter utslippene sine raskt nok.

Det er forventet at forhandlingene vil pågå hele lørdag ettermiddag, med håp om å vedta den nye teksten i løpet av lørdag kveld.