COP27 kalles FN-møtet som søndag begynner i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh.

Flere enn 120 stats- og regjeringssjefer ventes å delta, ifølge nyhetsbyrået AP. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er én av dem som skal være til stede i åpningsfasen mandag og tirsdag.

– Klimaendringene tar ingen pause. Det har vi blitt påminnet de siste månedene, sa han da regjeringen nylig skjerpet Norges offisielle klimamål.

Pakistan oversvømt

Ekstremt vær en rekke steder på kloden det siste halvåret har igjen synliggjort konsekvensene av et klima i endring.

Historisk monsunregn oversvømte store deler av Pakistan, som nå står i front når fattige land krever mer hjelp til å takle stadig verre naturkatastrofer.

De forlanger en ny ordning for kompensasjon for ødeleggelser som de ikke er skyld i selv. Kravene rettes mot rike land som har pøst ut klimagasser i atmosfæren i over hundre år.

Men mange av disse «utslippsverstingene» står i dag i en kostbar energikrise i kjølvannet av Russlands krig mot Ukraina. Det gjør det vanskeligere å finne penger til å hjelpe utviklingsland med å takle naturkatastrofer.

Og i Europa har energikrisen utløst et akutt behov for nye leverandører av fossil energi.

Større forsvarsbudsjett

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier sa lørdag at han var usikker på hvor mye framgang som vil være mulig i Sharm el-Sheikh.

Han minnet om at Tyskland nå bruker mye penger på å opprettholde stabiliteten i Europa, støtte Ukraina med våpen og øke sitt eget forsvarsbudsjett, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Dette er de samme pengene vi trenger for å bekjempe klimaendringene, sa han under et besøk i Sør-Korea.

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide var inne på det samme i et intervju med NTB nylig.

– Vestlige lands bistandspenger går mer og mer til Ukraina, noe som er riktig, understreket han.

Samtidig påpekte han at det er andre som nå får mindre penger fra den rike delen av verden. Han viste til Somalia, som er rammet av sult etter flere år med tørke.

Tap og skade

Mens de fleste statslederne skal være i Sharm el-Sheikh noen dager, pågår konferansen i to uker.

Forhandlere fra nesten alle verdens land skal forsøke å komme videre i tautrekkingen om hvordan den globale oppvarmingen skal takles. To av de viktigste temaene ventes å bli økonomisk støtte til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land, og kravet om en ny, egen ordning for kompensasjon.

Temaene omtales ofte som «finansiering» og «tap og skade» i det tekniske språket i forhandlingene.

I tillegg fortsetter samtaler knyttet til ulike typer tiltak og strategier for å redusere utslipp.

Brasiliansk lyspunkt

Samtidig med energikrise og høy inflasjon i kjølvannet av Ukraina-krigen, er forholdet mellom Kina og USA blitt svært dårlig.

Det er en utfordring i klimaforhandlingene, siden disse to landene står for en svært stor andel av verdens klimautslipp. Hva Kina og USA velger å gjøre, er derfor helt avgjørende for kampen mot klimaendringene.

I tillegg til statslederne er Brasils valgvinner Lula da Silva ventet til Sharm el-Sheikh. Han har lovet å stanse avskogingen i Amazonas og kan bidra til å løfte stemningen på klimakonferansen.

At den holdes i Egypt, er blitt kritisert av menneskerettsaktivister. Ifølge Amnesty International er det i Egypt et stort antall politiske fanger, og demonstrasjoner er i utgangspunktet forbudt.