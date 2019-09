Klimaskeptikere blir kastet ut: Australsk medium stenger profiler

Hvis du våger å betvile at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, blir du utelukket fra det australske forskningsmediet The Conversation. Den beslutningen tok ledelsen nylig med den begrunnelsen at klimaskeptikere i årevis har hatt muligheten til å lufte sine synspunkter, men nå har tiden løpt fra dette.

Ifølge redaktør Mischa Ketchell er klimaskeptikerne farlige og bidrar bare med å spre desinformasjon, ødelegge debatter med pseudovitenskap og «gjentar synspunkter som til syvende og sist vil ødelegge planeten», skriver han i et blogginnlegg på siden.

Redaktøren oppfordrer rett ut leserne til å unnlate å engasjere seg i noen form for diskusjon med klimaskeptikerne, men bare varsle om dem, slik at moderatorene kan fjerne profilene deres.

Senator: Hitler kunne ikke ha gjort det bedre

Beslutningen møter sterk kritikk fra blant andre den tasmanske senatoren Eric Abetz, som truer med å trekke statens økonomiske støtte til mediet. Eric Abetz – som selv kaller seg klima-agnostiker – mener at tiltaket er å sammenligne med tankegangen hos totalitære regimer:

«Adolf Hitler, Josef Stalin og Mao Zedong kunne ikke ha gjort det bedre. De ville ha vært stolte», sier han til The Guardian og fortsetter:

«Når man på denne hovne og arrogante måten nekter å gi plass til alternative synspunkter, så kan det sammenlignes med totalitære regimer», mener Eric Abetz.

Redaktør: Debatten underminerer den solide forskningen

Men kritikken rokker ikke ved Mischa Ketchells holdning, og i et nytt blogginnlegg forklarer han hvordan reaksjonene på The Conversations beslutning har ført til en storm av reaksjoner. Enkelte lesere har valgt å forlate The Conversation, men ifølge redaktøren får han mest ros for beslutningen.

Og Eric Abetzs... ja, han er bare en klassisk bølle som prøver å intimidere og skade mediet, lyder det fra redaktøren, som har tenkt å øke innsatsen for å fjerne kommentarer fra klimaskeptikere:

«I mine øyne er det journalistisk uansvarlig å presentere solid vitenskap side om side med kommentarer som underminerer og forvrenger det og villeder leserne våre», skriver han.

Artikkelen ble først publisert hos Ingeniøren.dk