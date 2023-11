Klimaministeren avviser Esas klimarapport: – Bruker gamle tall

– Det er ikke riktig at Norge ligger langt bak å nå våre 2030-mål. Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 og Klimastatus og -plan ligger vi an til å nå våre mål, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

Tirsdag kom Eftas overvåkingsorgan Esa med en gjennomgang av hvordan Norge og Island ligger an til å nå sine klimaforpliktelser.

Mens Island så vidt ligger an til å nå sine klimamål, har Norge en lang vei igjen, slår Esa fast.

– Det er forventet et betydelig gap til de nåværende målene, skriver Esa i en pressemelding.

Esa oppfordrer Norge til kraftig å trappe opp klimatiltakene.

– Gamle tall

Men tallene Esa bruker, er gamle, mener Eriksen.

– Tallene det vises til i rapporten til Esa, er den norske utslippsframskrivingen som ble lagt fram med nasjonalbudsjettet for 2023. Her er ikke den beregnede effekten av den planlagte politikken fra Klimastatus og -plan som ble lagt fram i fjor, regnet med, og heller ikke den oppdaterte Klimastatus og -plan som regjeringen nettopp presenterte i høst, sier han.

– Det betyr at regjeringen planlegger for ytterligere klimatiltak som Esa ikke har lagt til grunn, påpeker klimaministeren.

Esa påpeker at rapporten gir et bilde på de tallene som Norge har sendt inn tidligere i år.

– Det er positivt at Norge oppjusterer planene, og vi ser fram til å motta oppdaterte framskrivninger som reflekterer disse planene. Dette vil gjenspeiles i framtidige rapporter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til NTB

Halverer utslipp

Ifølge Eriksen viser oppdatert analyser som ble presentert i årets statsbudsjett, at ikke-kvotepliktige utslipp – det vil si innen transport, landbruk og bygg – vil bli halvert innen 2030.

I Hurdalsplattformen har regjeringen satt som mål om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030.