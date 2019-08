Klimamålene skriker etter CCS-løsninger. Men hva om ingen av de norske fullskalaprosjektene blir finansiert?

Arendalsuka: Da månelandingen på Mongstad «krasjet» i 2013, ble det besluttet at man skulle jobbe videre med fullskalaløsninger for fangst og lagring av CO2 i Norge. For øyeblikket er de to aktuelle prosjektene – Norcem og Fortums fullskalaprosjekter – i ferd med å avslutte forprosjekteringen.