– Klimamålene krever et kraftforlik

Energikommisjonens rapport har utløst en opphetet debatt om hvilke tiltak som er viktigst for å bygge ut mer kraft og på den måten unngå et kraftunderskudd og i verste fall rasjonering og skyhøye priser fram mot 2030. Kommisjonen har helt konkret foreslått at det må bygges ut minst 40 TWh med ny kraft i form av vindkraft på land, flytende havvind og oppgradering av vannkraft, sol- og vindkraft – i tillegg til tiltak for energieffektivisering som gir en reduksjon i forbruket på 20 TWh. Et mindretall i kommisjonen ønsket ikke slike konkrete mål.