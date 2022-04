KOMMENTAR: Klimateknologi

Klimakrise og teknologiens makt

FNs klimarapporter har lenge rettet søkelys mot klimakrisen og alle problemer som vil oppstå dersom vi ikke bruker teknologi på en annen måte enn hva man har gjort til nå. Teknologer og realister har som yrkesgruppe et særlig ansvar for uføret vi står i, men vi er også en forutsetning for at verden skal komme på rett kurs.